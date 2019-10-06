深秋更美 大內曾文溪畔甜根子如鋪蓋白地毯

2019-10-06 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



10月天，秋意更濃，台南大內區曾文溪畔的大片甜根子草綻放，從大內橋遠眺大片花海，有如鋪蓋上一層白色地毯，令人流連不已。

大內甜根子草近年來爆紅，估計10月底前都可欣賞浪漫的甜根子花海，台南市大內區公所今年首度辦理曾文溪畔市集音樂會，今下午在曾文溪畔登場，原預定約500人與會，會場湧入近3 千人，現場熱鬧滾滾，市長黃偉哲由兩名拉著小提琴老師引導，伴隨著浪漫樂風，包括立委郭國文、民政局長顏振標、市議員尤榮智、陳秋宏等人也出席與鄉親們同歡。

隨後由黃偉哲市長啟動大內區公所「珍藏大內~穿越時空、追尋流逝歲月」老照片第二輯出版儀式，並在現場擔任主廚代言行銷創意十足的酪梨精緻料理，展現大內區社區營造成果。

主辦單位還準備眾多好康大放送，有酪梨冰淇淋及酪梨精緻料理免費品嘗、打卡兌換好禮、交通安全政令宣導有獎徵答等，還有甜根子草手抄紙免費DIY體驗、市集等活動，內容豐富多元。

大內區長李賢村表示，今年結合曾文溪畔市集音樂會，公所與石子瀨社區合辦社區營造聯合成果展，感謝老照片提供與協助者，更清楚描繪出大內區早期的人文情景及生活樣貌。

他說，大內區為酪梨故鄉，種植面積達150公頃，每年產量居全台之冠，今年度石子瀨社區社區營造計畫聘請高雄餐旅大學蔡承興講師授課，顛覆以往酪梨大多打成酪梨牛奶方式，製作成各式酪梨精緻料理，並於現場展示，邀請市長黃偉哲代言行銷。