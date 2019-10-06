親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

深秋更美 大內曾文溪畔甜根子如鋪蓋白地毯

2019-10-06 18:02聯合報 記者謝進盛╱即時報導

10月天，秋意更濃，台南大內區曾文溪畔的大片甜根子草綻放，從大內橋遠眺大片花海，有如鋪蓋上一層白色地毯，令人流連不已。

大內甜根子草近年來爆紅，估計10月底前都可欣賞浪漫的甜根子花海，台南市大內區公所今年首度辦理曾文溪畔市集音樂會，今下午在曾文溪畔登場，原預定約500人與會，會場湧入近3 千人，現場熱鬧滾滾，市長黃偉哲由兩名拉著小提琴老師引導，伴隨著浪漫樂風，包括立委郭國文、民政局長顏振標、市議員尤榮智、陳秋宏等人也出席與鄉親們同歡。

隨後由黃偉哲市長啟動大內區公所「珍藏大內~穿越時空、追尋流逝歲月」老照片第二輯出版儀式，並在現場擔任主廚代言行銷創意十足的酪梨精緻料理，展現大內區社區營造成果。

主辦單位還準備眾多好康大放送，有酪梨冰淇淋及酪梨精緻料理免費品嘗、打卡兌換好禮、交通安全政令宣導有獎徵答等，還有甜根子草手抄紙免費DIY體驗、市集等活動，內容豐富多元。

大內區長李賢村表示，今年結合曾文溪畔市集音樂會，公所與石子瀨社區合辦社區營造聯合成果展，感謝老照片提供與協助者，更清楚描繪出大內區早期的人文情景及生活樣貌。

他說，大內區為酪梨故鄉，種植面積達150公頃，每年產量居全台之冠，今年度石子瀨社區社區營造計畫聘請高雄餐旅大學蔡承興講師授課，顛覆以往酪梨大多打成酪梨牛奶方式，製作成各式酪梨精緻料理，並於現場展示，邀請市長黃偉哲代言行銷。

石子瀨社區發展協會除酪梨鮮果推廣外，也協助酪梨農民處理擔心的劣果與剩果問題，開發社區特色酪梨農特產加工品，從酪梨防蚊液、酪梨手工皂、酪梨籽茶包及酪梨籽麵等多元酪梨週邊產品，使得每顆酪梨從皮、果肉到籽都能充分被運用，讓酪梨與「綠寶石」劃上等號，具體提升地方創生。

現場甜根子草手抄紙免費DIY體驗。記者謝進盛／攝影
現場甜根子草手抄紙免費DIY體驗。記者謝進盛／攝影
分享
石子瀨社區社區聘請高雄餐旅大學蔡承興講師授課，顛覆以往酪梨大多打成酪梨牛奶方式，...
石子瀨社區社區聘請高雄餐旅大學蔡承興講師授課，顛覆以往酪梨大多打成酪梨牛奶方式，製作成各式酪梨精緻料理，邀請市長黃偉哲(右二）代言。記者謝進盛／攝影
分享
台南市大內區公所今年首度辦理曾文溪畔市集音樂會，市長黃偉哲由兩名小提琴老師引導入...
台南市大內區公所今年首度辦理曾文溪畔市集音樂會，市長黃偉哲由兩名小提琴老師引導入場，更添浪漫。記者謝進盛／攝影
分享
台南市大內區公所今年首度辦理曾文溪畔市集音樂會，會場大爆棚。記者謝進盛／攝影
台南市大內區公所今年首度辦理曾文溪畔市集音樂會，會場大爆棚。記者謝進盛／攝影
分享
曾文溪畔大內橋畔美麗的甜根子花海。記者謝進盛／攝影
曾文溪畔大內橋畔美麗的甜根子花海。記者謝進盛／攝影
分享
各項精緻的酪梨創意料理。記者謝進盛／攝影
各項精緻的酪梨創意料理。記者謝進盛／攝影
分享
與會來賓啟動大內區公所「珍藏大內~穿越時空、追尋流逝歲月」老照片第二輯出版儀式。...
與會來賓啟動大內區公所「珍藏大內~穿越時空、追尋流逝歲月」老照片第二輯出版儀式。記者謝進盛／攝影
分享

社區營造黃偉哲

相關新聞

許富凱回來了！ 旗山音樂同學會好歌聲感動鄉親

2019-10-06 17:52

高雄美濃神秘金三角 舌尖上的滇緬滋味

2019-10-06 16:14

書藝家與作家結緣 展出30公尺地藏菩薩本願經卷軸

2019-10-06 15:29

月薪2萬被推銷40萬課程 母親心疼代投訴

2019-10-06 14:52

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

國慶連假前高雄3場徵才 海底撈、三商家購等釋300職缺

2019-10-06 13:16

國慶4天連假交通 高巿府鼓勵搭捷運+接駁公車

2019-10-06 09:48

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

韓訪高雄農特產 全力拚外銷

2019-10-05 23:59

農委會高雄農民座談 陳菊到場

2019-10-05 23:58

僅2議員出席 金門議會連2天空轉

2019-10-05 23:44

農夫老師、營養師 高市推食農教育

2019-10-05 23:33

動保教育納課綱 校內犬貓活教材

2019-10-05 23:29

設計超市開張 雲霄推車吸睛

2019-10-05 23:27

高雄海音中心 明年邀巨星「開館」

2019-10-05 23:21

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

台灣設計展「超級南」開幕 潘孟安套上圍裙當一日店長

2019-10-05 18:54

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

內門惡地種出香Q芭蕉 韓國瑜讚為「水果中的勇士」

2019-10-05 18:24

影╱巡看高雄特色農產 韓國瑜：品質第一！

2019-10-05 16:21

陳怜燕居中牽線 婦聯社福基金會贈台東70套優良有聲書

2019-10-05 16:19

金門水頭港垂釣區10月起開放 應穿載救生衣及防滑鞋

2019-10-05 15:33

安啦！縣環保局公布金門花蛤檢驗 通通合格

2019-10-05 15:21

影╱高雄愛河國旗被拔掉？ 原來養工處移置國旗惹誤會

2019-10-05 15:19

感念李光前殉國70年 楊鎮浯：珍惜得來不易和平

2019-10-05 14:38

慶重陽！林邊國小學童伴樂智長者當「龜」蜜

2019-10-05 12:48

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

南門市場暫熄燈 美食專家與攤商不捨

2019-10-06 10:38

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

歷經3年施工 台17甲線鹽水溪橋今全線通車

2019-10-05 18:27

山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

遊客注意！高美濕地濱海橋封閉檢測 4公車路線調整

2019-10-05 20:20

復刻早年國慶遊行 池上鄉10日要重現國家生日歡樂氣氛

2019-10-06 11:09

南門中繼市場過渡期 有車接駁

2019-10-05 23:30

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

柯文哲變一分鐘雕塑 化身白晝之夜藝術家

2019-10-05 21:07

影╱台北白晝之夜今晚登場 民眾戴黑色口罩力挺香港

2019-10-05 20:59

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06

內門惡地種出香Q芭蕉 韓國瑜讚為「水果中的勇士」

2019-10-05 18:24

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15

3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56

台灣設計展「超級南」開幕 潘孟安套上圍裙當一日店長

2019-10-05 18:54

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

基隆跳蛙公車調整時刻表 運量增加

2019-10-06 00:07

地盤下陷加海風侵蝕 布袋鎮地標布新橋黑鏽斑斑

2019-10-06 15:35

友善農業正夯！屏東有老鷹紅豆 台南要推水雉菱角

2019-10-05 18:54

周末逍遙遊／暖東峽谷 藍線步道看滑瀑

2019-10-04 23:17

電音搖滾嗨翻天 縣長立委與千餘老人齊聚一堂歡唱

2019-10-05 22:40

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40

南門市場湧人潮 熄燈前再看一眼

2019-10-05 23:26

許歷農談長壽祕訣 開心運動

2019-10-06 00:00

苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top