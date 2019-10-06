高雄美濃神秘金三角 舌尖上的滇緬滋味

2019-10-06 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



位在高雄美濃神秘金三角地區的精功社區，今天以滇緬家鄉歡慶節日的方式，為參加一日農夫旅遊行程遊客安排具特色民族風味手抓飯，除了白、紅、黑、黃等4色的糯米為主食，再加上口味獨特，且運用多種香草植物的特色料理，諸如錦薩打拋肉、雲南大薄片、包料魚、雲南傣味香草香腸、碗豆涼粉、及雲南傳統酸菜等。

50多年前，一批來自滇緬地區的士兵，在政府的安排下，定居高雄美濃的精忠新村與成功新村等地，因為相近的地緣及人文歷史，便合併成美濃精功社區，精功社區在107年度，通過農村再生計畫核定，今年，有經費挹注，執行社區故事牆重建，料理香草應用與教學，及「珍嘗精功滇緬味」食譜設計等保存生活文化的工作。

特別是這次「手抓飯饗宴」，真讓大家體會到這個社區深藏的軟實力，曾經營「擺夷小吃店」，也是這些佳餚的掌廚之一的朱秀英回憶起學作菜的往事：「從小看著父母親與大爹大媽，及阿叔阿嬸們作菜，再加上住在泰國清邁的表姐妹們，親自來指導我煮飯菜，才能呈現這些作品」。

嘗著口味偏酸甜微辣的滇緬料理，加上彈牙的各色米飯，滿足大家的心情，在談天說地的笑聲中，表露無遺；除了食物的饗宴外，理事長李正義，帶著大家走讀社區角落的文化故事牆，還跟大家聊到「雲南18怪」、「雞蛋用草繩串著買」、「三隻蚊子炒盤菜」滇緬趣聞。

所謂「雲南18怪」第一怪就是「三隻蚊子炒為菜」，主要是說當地土地肥沃、物產豐富，連蚊子都吃得很肥大，只要三隻蚊子就可炒一盤菜。還有雞雞蛋用草繩串著買，主要是雲南一帶路面崎嶇不平，所以不論是賣蛋或買蛋，都要用草繩串起來，掛在身上，才不致破掉。

精功社區也在這次年度執行計畫中，建立香草植物的食農教育園區，將滇緬料理中常用的香草植物，如馬蜂橙、香茅草、魚腥草、香蓼、金合歡、南薑、香椿、緬甸香菜及羅望果等，有系統的栽植，完整的解說紀錄。