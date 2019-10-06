親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／示威抗議升級 港警金鐘道發射催淚彈

高雄美濃神秘金三角 舌尖上的滇緬滋味

2019-10-06 16:14聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

位在高雄美濃神秘金三角地區的精功社區，今天以滇緬家鄉歡慶節日的方式，為參加一日農夫旅遊行程遊客安排具特色民族風味手抓飯，除了白、紅、黑、黃等4色的糯米為主食，再加上口味獨特，且運用多種香草植物的特色料理，諸如錦薩打拋肉、雲南大薄片、包料魚、雲南傣味香草香腸、碗豆涼粉、及雲南傳統酸菜等。

50多年前，一批來自滇緬地區的士兵，在政府的安排下，定居高雄美濃的精忠新村與成功新村等地，因為相近的地緣及人文歷史，便合併成美濃精功社區，精功社區在107年度，通過農村再生計畫核定，今年，有經費挹注，執行社區故事牆重建，料理香草應用與教學，及「珍嘗精功滇緬味」食譜設計等保存生活文化的工作。

特別是這次「手抓飯饗宴」，真讓大家體會到這個社區深藏的軟實力，曾經營「擺夷小吃店」，也是這些佳餚的掌廚之一的朱秀英回憶起學作菜的往事：「從小看著父母親與大爹大媽，及阿叔阿嬸們作菜，再加上住在泰國清邁的表姐妹們，親自來指導我煮飯菜，才能呈現這些作品」。

嘗著口味偏酸甜微辣的滇緬料理，加上彈牙的各色米飯，滿足大家的心情，在談天說地的笑聲中，表露無遺；除了食物的饗宴外，理事長李正義，帶著大家走讀社區角落的文化故事牆，還跟大家聊到「雲南18怪」、「雞蛋用草繩串著買」、「三隻蚊子炒盤菜」滇緬趣聞。

所謂「雲南18怪」第一怪就是「三隻蚊子炒為菜」，主要是說當地土地肥沃、物產豐富，連蚊子都吃得很肥大，只要三隻蚊子就可炒一盤菜。還有雞雞蛋用草繩串著買，主要是雲南一帶路面崎嶇不平，所以不論是賣蛋或買蛋，都要用草繩串起來，掛在身上，才不致破掉。　　　　

精功社區也在這次年度執行計畫中，建立香草植物的食農教育園區，將滇緬料理中常用的香草植物，如馬蜂橙、香茅草、魚腥草、香蓼、金合歡、南薑、香椿、緬甸香菜及羅望果等，有系統的栽植，完整的解說紀錄。

高雄市政府農業局吳芳銘局長表示：高雄農村有閩南、客家、外省籍、平埔、滇緬等族群，以及人數日益增加的新住民，這些多元的傳統文化，藉由農村再生計畫的支持，在各個地區，呈現各具特色的風貌，不僅增加農村體驗活動的精彩度，也可改善社區整體的經濟效益。

滇緬料理有雲南大薄片、包料魚、雲南傣味香草香腸、碗豆涼粉、及雲南傳統酸菜等。圖／...
滇緬料理有雲南大薄片、包料魚、雲南傣味香草香腸、碗豆涼粉、及雲南傳統酸菜等。圖／高雄市農業局提供
分享
滇緬料理包料魚，是用台灣的吳敦魚做滇緬口味料理。圖／高雄市農業局提供
滇緬料理包料魚，是用台灣的吳敦魚做滇緬口味料理。圖／高雄市農業局提供
分享
區角落的文化故事牆，還跟大家聊到像「雲南18怪」、「雞蛋用草繩串著買」、「三隻蚊...
區角落的文化故事牆，還跟大家聊到像「雲南18怪」、「雞蛋用草繩串著買」、「三隻蚊子炒盤菜」滇緬趣聞。圖／高雄市農業局提供
分享
位在高雄美濃神秘金三角地區的精功社區，今天以滇緬家鄉歡慶節日的方式，為參加一日農...
位在高雄美濃神秘金三角地區的精功社區，今天以滇緬家鄉歡慶節日的方式，為參加一日農夫旅遊行程遊客安排具特色民族風味手抓飯。圖／高雄市農業局提供
分享
區角落的文化故事牆，還跟大家聊到像「雲南18怪」、「雞蛋用草繩串著買」、「三隻蚊...
區角落的文化故事牆，還跟大家聊到像「雲南18怪」、「雞蛋用草繩串著買」、「三隻蚊子炒盤菜」滇緬趣聞。圖／高雄市農業局提供
分享

蚊子美濃農村再生

相關新聞

「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21

書藝家與作家結緣 展出30公尺地藏菩薩本願經卷軸

2019-10-06 15:29

月薪2萬被推銷40萬課程 母親心疼代投訴

2019-10-06 14:52

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

國慶連假前高雄3場徵才 海底撈、三商家購等釋300職缺

2019-10-06 13:16

國慶4天連假交通 高巿府鼓勵搭捷運+接駁公車

2019-10-06 09:48

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

韓訪高雄農特產 全力拚外銷

2019-10-05 23:59

農委會高雄農民座談 陳菊到場

2019-10-05 23:58

僅2議員出席 金門議會連2天空轉

2019-10-05 23:44

農夫老師、營養師 高市推食農教育

2019-10-05 23:33

動保教育納課綱 校內犬貓活教材

2019-10-05 23:29

設計超市開張 雲霄推車吸睛

2019-10-05 23:27

高雄海音中心 明年邀巨星「開館」

2019-10-05 23:21

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

台灣設計展「超級南」開幕 潘孟安套上圍裙當一日店長

2019-10-05 18:54

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

內門惡地種出香Q芭蕉 韓國瑜讚為「水果中的勇士」

2019-10-05 18:24

影╱巡看高雄特色農產 韓國瑜：品質第一！

2019-10-05 16:21

陳怜燕居中牽線 婦聯社福基金會贈台東70套優良有聲書

2019-10-05 16:19

金門水頭港垂釣區10月起開放 應穿載救生衣及防滑鞋

2019-10-05 15:33

安啦！縣環保局公布金門花蛤檢驗 通通合格

2019-10-05 15:21

影╱高雄愛河國旗被拔掉？ 原來養工處移置國旗惹誤會

2019-10-05 15:19

感念李光前殉國70年 楊鎮浯：珍惜得來不易和平

2019-10-05 14:38

慶重陽！林邊國小學童伴樂智長者當「龜」蜜

2019-10-05 12:48

學生嗆韓國瑜 高市教育局：不會向校方秋後算帳

2019-10-05 12:40

深化台日交流 野崎孝男獲聘山形台南交流顧問

2019-10-05 11:28

高雄電影節「坑道電影院」 歷史場域體驗震洋隊故事

2019-10-05 11:07

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

南門市場暫熄燈 美食專家與攤商不捨

2019-10-06 10:38

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

歷經3年施工 台17甲線鹽水溪橋今全線通車

2019-10-05 18:27

台南「麻油客棧」擁擠不堪 地方改造豬舍成休憩空間

2019-10-05 17:10

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13

遊客注意！高美濕地濱海橋封閉檢測 4公車路線調整

2019-10-05 20:20

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

南門市場湧過年人潮 攤商心情悲喜交融

2019-10-05 17:12

南門中繼市場過渡期 有車接駁

2019-10-05 23:30

復刻早年國慶遊行 池上鄉10日要重現國家生日歡樂氣氛

2019-10-06 11:09

統促黨非法集會辦中共國慶 北市警局遭綠營砲轟

2019-10-05 17:17

影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04

柯文哲變一分鐘雕塑 化身白晝之夜藝術家

2019-10-05 21:07

影╱台北白晝之夜今晚登場 民眾戴黑色口罩力挺香港

2019-10-05 20:59

劉櫂豪爭取政院補助1.48億元 台東39校近萬學子受惠

2019-10-05 17:01

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06

內門惡地種出香Q芭蕉 韓國瑜讚為「水果中的勇士」

2019-10-05 18:24

台灣設計展「超級南」開幕 潘孟安套上圍裙當一日店長

2019-10-05 18:54

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

友善農業正夯！屏東有老鷹紅豆 台南要推水雉菱角

2019-10-05 18:54

基隆跳蛙公車調整時刻表 運量增加

2019-10-06 00:07

3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56

周末逍遙遊／暖東峽谷 藍線步道看滑瀑

2019-10-04 23:17

電音搖滾嗨翻天 縣長立委與千餘老人齊聚一堂歡唱

2019-10-05 22:40

南門市場湧人潮 熄燈前再看一眼

2019-10-05 23:26

民主聖地標誌中央噴水圓環蒙塵 清洗見垃圾放生魚

2019-10-05 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top