書藝家與作家結緣 展出30公尺地藏菩薩本願經卷軸

2019-10-06 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



書藝家王志揚與作家宋芳綺，在高雄市社教館舉辦「墨默傳情」書畫展，展出30公尺長卷軸的地藏菩薩本願經等作品。兩人是人生伴侶，王志揚現場揮毫所用的的大筆，是四年前宋芳綺為癌症病友募款剃落的長髮特製而成的毛筆，寫下傳愛作品公益義賣。展出到10月15日。

書藝家王志揚是在地高雄人，自幼喜歡書法，鑽研探索，學無常師。他的字墨融合行草，展現出磅礡的氣勢和飛騰的筆觸，在國內外舉辦過多場大型展演及展覽。這次返鄉開書畫展，除了展出特有的行草，還有當年為病中愛侶祈福抄寫的地藏經，原文1萬7035字，卷軸長達30公尺。另一幅長卷為十五公尺的金剛經和用一年時間書寫雕刻的磚雕心經。

從小喜歡畫畫的宋芳綺，大學念的是中文系，畢業後從事採訪書寫工作，出了30幾本書。但宋芳綺心中一直藏著「畫家夢」，期望自己有一天能執筆作畫。這次書畫聯展，是作家宋芳綺的處女秀，在創作過程中試著以藍染顏料作畫，畫出幽靜、深邃又空靈的藍染畫。「花系列」中有多幅是藍染畫作，值得欣賞品味。

來賓智崴集團執行長歐陽志宏表示，經營企業有太多有形、無形壓力，常讓他無明煩腦，身心難安。王志揚的一句話，「一日充實而安眠，一生充實而無憾」，對他影響深遠，讓「樂人」的志業願行，更加豁達而堅定。

王志揚表示，我「窮」，生命卻可以如此精彩，要感謝許多好朋友鼓勵與幫忙。朋友笑稱他不務正業，是集書藝、漂流木創作、茶道、生態、寫作於一身的「雜家」，現場每一幅書法背後，都有動人的生命故事。