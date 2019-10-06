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月薪2萬被推銷40萬課程 母親心疼代投訴

2019-10-06 14:52聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

根據屏東縣政府統計，去年9月至今年8月止，屏東縣總計有消費調解85件，包含商品調解案件48件、服務調解案件有37件，其中線上遊戲12件最多，其他如電信通訊、瘦身美容課程的調解案件也不少，消保官提醒消費者在消費時一定要多留意相關合約，以免衍生糾紛。

縣府消保官盧仲炬說，最近縣府消費爭議調解委員會就處理了1件化妝品消費糾紛事件，陳情人檢舉某化妝品業者向她的兒子推銷產品，她的兒子只有粉刺的問題，但業者所推薦的保養品項目，卻遠遠超過所需，以推銷話術讓剛出社會、每個月收入僅兩萬餘元的兒子，一下子花光40餘萬元的積蓄，她實在心疼不已，才向消費者投訴，希望消費爭議調解委員會能介入協助。

經由委員會請雙方當事人協調，最後業者願意退還16萬6000元，並承諾不再推銷產品，雙方達成和解。

消保官分析，隨著社會經濟及環境快速變化，消費案件愈來愈複雜，消費者遇到推銷時千萬要「停、看、聽」，尤其要看清楚契約內容、完全確認清楚後再行消費。網路購物也要特別留意，免得花了冤枉錢還一肚子氣。

消保官舉例，不少業者是以免費試用或填寫問券等方式邀請消費者入店體驗，再以話術推薦消費者購買美容產品，贈送免費護膚課程等誘因，誘使消費者簽名購買，通常消費者在業者催促下，常未仔細閱讀及確認各項產品內容與單價，事後才發現不對勁。

消保官盧仲炬呼籲，業者與消費者之間，雙方要確認選購商品（服務）內容及總價，業者也不得強迫推銷，消費者若有消費上的糾紛，一定要把握時效申請調解，可撥打1950消費者服務專線或1999。

圖為屏東縣政府。圖／本報資料照
圖為屏東縣政府。圖／本報資料照
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消保官屏東縣政府化妝品

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