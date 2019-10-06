台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台灣設計展5日開展，屏東市三大展區台糖縣民公園、屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，首日參觀人潮突破20萬人次，創下歷屆紀錄。為了因應即將到來的國慶連假，台糖主展區開放時間將延長至晚上10點。

全台首見的｢超級南」設計超市從5日下午1時一開放後，立即湧入大批民眾爭相入場參觀。甚至還有民眾為了｢好屏便當」拼了，直奔設計賣店販售區搶購，售價150元的好屏便當，瞬間秒殺，也讓不少民眾撲空。

今天上午9時就湧現排隊人潮，現場以發放號碼牌讓民眾購買。縣府表示，好屏便當為當日新鮮製作，為嚴格把關食材與料理品質，現場採限量供應，建議民眾可多利用線上預訂。好屏便當線上訂購連結 https://forms.gle/wShwntcX772peQmC9。

另外，這次設計展主展區內｢雲霄推車」讓參觀民眾眼睛為之一亮，成為最佳拍照打卡的一大特色，醒目的縣政宣傳單，也讓民眾索取一空，讓工作人員忙於補貨。展區內5大主題展覽「屏東西」「屏動能」「屏東製」「屏安村」、｢屏東ya」各展區，都讓民眾感受到屏東獨特的設計能量。