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國慶連假前高雄3場徵才 海底撈、三商家購等釋300職缺

2019-10-06 13:16聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市勞工局10月7日到9日與辦4場徵才活動，海底撈、三商家購等11家廠商，釋出300個以上職缺，想找頭路的民眾可以多加利用。

高雄市政府勞工局訓練就業中心所屬各就服站不定期辦理各式徵才活動。10月7日下午1點半到3點半在左營區忠言路189號左營服務站，邀請知名連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站進行專案徵才活動，提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。

10月8日下午2點到4點在鳳山區中山西路235號鳳山就服站3樓，華強實業公司產品徵推廣人員5人、明亮科技潔淨洗衣中心徵操作工7人、高健雷射精機公司徵操作工13人、信吉企業公司徵操作工9人。

10月8日下午2點到3點半在三民區大順二路468號10樓三民就業服務站，三商家購公司徵儲備店長8人、儲備幹部12人，金琪工程公司徵行政會計2人、打石技工8人、輕鋼架技工8人、防水工程人員8人，信實公寓大廈管理公司徵清潔人員15人、打腊人員6人，亞瑟環境清潔公司徵清潔員20人，東京都保全公司徵安管員20人。

10月9日下午2點半到4點在楠梓區學專路777號A棟2樓楠梓就業服務站，日月光半導體製造公司徵操作工145人。更多相關訊息可至網站查詢https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity，或電話07-7330823轉408。

高雄市勞工局10月7日到9日與辦4場徵才活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局10月7日到9日與辦4場徵才活動。圖／高雄市勞工局提供
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