國慶4天連假交通 高巿府鼓勵搭捷運+接駁公車

2019-10-06 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



國慶連假4天連續假期即將到來，高雄市政府交通局擬訂108年國慶連假交通疏導計畫，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，出門前上網查詢各景點交通指南，掌握即時路況。

交通局說，今天國慶有4天假期，勢必吸引不少遊客到高雄，西子灣、哈瑪星、駁二特區、旗津、壽山、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等地車多易壅塞，交通局與觀光局目前已擬委交通疏運計畫。

高雄市觀光景點交通管制部分，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連續假期間每天上午11點到下午5點管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪，但公務用機車、遊客電動機車、旗津居民機車除外。

西子灣（哈瑪星）地區全天禁止遊覽車進入哈瑪星（公車及有通行證之大客車除外），遊覽車必須停放在哈瑪星旅運接駁中心，遊客可搭乘接駁公車或步行前往哈瑪星。

今年為民眾觀賞雙十國慶焰火，大樹舊鐵橋溼地公園在10月10日配合「舊鐵橋草地音樂會」活動場域，實施周邊道路交通管制，包含九曲路、九大路691巷等路段禁止汽車進入及路邊停車，台29線（大樹路至新鎮路間）部分路段也將視現場狀況，實施彈性管制。

高雄市交通局表示，為便利市民利用公共運輸出遊，避免連假期間高雄市各觀光景點停車位一位難求，針對各觀光景點規劃「捷運+接駁公車」的旅遊路線。