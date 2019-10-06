秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



秋高氣爽的季節到來，高雄市政府交通局鼓勵民眾多加利用公共運具出遊，高雄市「台灣好行路線-大樹祈福線及哈佛快線」從今天起到12月31日止，配合交通部觀光局「108年擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」持電子票證搭乘就享票價半價優惠。

另外，上車後向「台灣好行」路線駕駛長索取優惠票券，拿著優惠券到特定景點店家，還可享有超值購物折扣優惠，要讓市民用少少銅板價開心秋遊趣。

交通局長鄭永祥說，旅客可先在高鐵左營站搭乘「台灣好行-哈佛快線」直達佛陀紀念館，觀賞兼具文化教育、慧解與修持功能的國際級博物館，再轉搭「台灣好行-大樹祈福線」暢遊大樹區漫遊。

搭乘台灣好行路線時，可向駕駛長索取優惠票券，到沿線的台灣鳳梨工廠、一勾堂咖啡烘焙坊、東照山咖啡、張媽媽桑葚休閒農場、紅豆有機咖啡莊園、啞巴冰、龍目社區發展協會等商家，就能享有優惠。詳細優惠店家及商品資訊可到「台灣好行」官網https://www.taiwantrip.com.tw查詢。

高雄市交通局指出，為鼓勵民眾多加利用好行路線，上傳一張與好行公車、候車亭或站牌的合照至交通局臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」貼文留言區，每月將有機會抽中佛光山平安金書籤、造型USB、隨身休閒壺等。