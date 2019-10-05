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金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣議會第七屆第4次臨時會昨天開議，但已連續2天因出席議員人數不足流會，縣長與縣府官員60多人在議會枯等兩天，這是金門縣議會成立以來，首次出現，對此縣府低調不回應，議員董森堡則表示，希望未來議會能做好聯繫工作，避免引起流會造成空轉的非議。

金門縣議會連2天流會，今天一早縣長楊鎮浯、副縣長黃怡凱率縣府一、二級主管與府會聯絡人等在議會苦候，因深怕點名，沒人敢走，從上午9點30分一直等到12點，又從下午的2點半，坐到5點，空蕩蕩的會場，只有2位議員在場串門子聊天，大多數縣府主管都在滑手機打發時間，還有人直接把公文帶來議場批改，大家對議會空轉一事，只覺得無奈，都不敢多言。

跟議長洪允典關係友好的議員楊永立表示，議員們不出席，主要是追加減預算的問題，議員們在程序委員會中所提的意見，縣府都不甩，大家就決定要擱置。

副議長周子傑表示，他連續2天都有簽名，多位議員人都在議會，卻神隱不去簽名開會，他強調，他無法主導議會，那些沒去簽名的議員，才是始作俑者。至於議長到截稿為止都未接電話，無法得知回應。

議員董森堡表示，對於議會2天空轉，他深表遺憾與惋惜，董森堡說，他在這2天於會場內全天待命、苦候多時，雖然最終仍舊開不成會，但趁著空檔時間，多少還是跟到場的縣府主管溝通協調，希望接下來的僅剩2天的會期，能有足夠時間提詢。

金門縣議會連續2天都只有8至9位議員簽名，因出席未過半而流會。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會連續2天都只有8至9位議員簽名，因出席未過半而流會。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣議會召開臨時會，但因為出席議員未過半而流會空轉，到場的縣府官員只能猛滑手機...
金門縣議會召開臨時會，但因為出席議員未過半而流會空轉，到場的縣府官員只能猛滑手機來打發時間。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣議會召開臨時會，但因為出席議員未過半而流會空轉，只有議員唐麗輝（中右）與董...
金門縣議會召開臨時會，但因為出席議員未過半而流會空轉，只有議員唐麗輝（中右）與董森堡（中左）堅守到最後一刻，宣布流會才離開。記者蔡家蓁／攝影
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