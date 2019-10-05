金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣議會第七屆第4次臨時會昨天開議，但已連續2天因出席議員人數不足流會，縣長與縣府官員60多人在議會枯等兩天，這是金門縣議會成立以來，首次出現，對此縣府低調不回應，議員董森堡則表示，希望未來議會能做好聯繫工作，避免引起流會造成空轉的非議。

金門縣議會連2天流會，今天一早縣長楊鎮浯、副縣長黃怡凱率縣府一、二級主管與府會聯絡人等在議會苦候，因深怕點名，沒人敢走，從上午9點30分一直等到12點，又從下午的2點半，坐到5點，空蕩蕩的會場，只有2位議員在場串門子聊天，大多數縣府主管都在滑手機打發時間，還有人直接把公文帶來議場批改，大家對議會空轉一事，只覺得無奈，都不敢多言。

跟議長洪允典關係友好的議員楊永立表示，議員們不出席，主要是追加減預算的問題，議員們在程序委員會中所提的意見，縣府都不甩，大家就決定要擱置。

副議長周子傑表示，他連續2天都有簽名，多位議員人都在議會，卻神隱不去簽名開會，他強調，他無法主導議會，那些沒去簽名的議員，才是始作俑者。至於議長到截稿為止都未接電話，無法得知回應。