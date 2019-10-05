親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金鐘得獎名單不斷更新！ 「你的孩子」摘第5金

金鐘54／張小燕領獎拋震撼彈 「跟你們好好說再見」

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

農曆九月初八是「李光前將軍」殉國日，廟方每年都會在此時舉行一連兩天的酬醮慶典，今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70周年，廟方更是擴大來舉辦，金門縣各界今天到李光前將軍廟，向在這場戰役中身先士卒的李光前獻祭並獻匾，隨後眾人圍立桌前點亮和平燈，祝願金門四境平安，兩岸永久和平。

李光前在古寧頭戰役時，擔任第14師42團團長，在戰役中奮勇殺敵，不幸中彈為國犧牲，年僅32歲。金門軍民於西浦頭北郊建廟崇祀，香火鼎盛，稱為李光前將軍。每年農曆九月初八為李光前殉國日，金寧鄉西浦頭村民都會舉辦醮慶及巡安活動。

包括金門縣長楊鎮浯、縣議會議長洪允典、金寧鄉長楊忠俊、陸軍官軍學校校友總會總會長胡筑生、金防部副指揮官古勝文等人今依循古禮獻祭並獻匾，隨後眾人一起點亮和平燈。

楊鎮浯表示，今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70周年，所代表的不僅是一場金門戰役或是金門一個宮廟的慶典，而是代表這是奠定台海70年格局的重要歷史轉捩點；在今天兩岸局勢這麼緊張情勢下，到李光前廟參拜尤其有意義，希望大家珍惜這得來不易的和平。

據了解，祭拜李將軍的儀式與祭品，與一般神明的大不相同，像乩童是用「敬禮」取代「持香禮」，供品還有軍用罐頭與軍用米，就連巡安活動也有官兵幫忙舉國旗，算是最獨特的廟宇文化。

李光前，湖南平江人，民國6年生，陸軍軍官學校16期畢業。民國38年古寧頭戰役期間，李光前衝鋒陷陣，英勇殉國。感念他奮勇殺敵，守護疆土，金門鄉親在西浦頭北郊他殉難處建廟，尊封他為「金門守護神」，也有人稱他是「愛國將軍」、「金門戰神」，平日香火不輟，成了金門唯一「穿軍服」供民眾膜拜的「神像」。

今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70週年，金門縣長楊鎮浯（左二）、立委陳玉珍（左一）...
今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70週年，金門縣長楊鎮浯（左二）、立委陳玉珍（左一）、議長洪允典（左三）一起點亮和平燈，祝願金門四境平安，兩岸永久和平。記者蔡家蓁／攝影
分享
已建廟70年的李光前廟今辦酬醮慶典，金門各地的信眾都爭相到廟裡來拜拜祈福，香火鼎...
已建廟70年的李光前廟今辦酬醮慶典，金門各地的信眾都爭相到廟裡來拜拜祈福，香火鼎盛。記者蔡家蓁／攝影
分享
今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70週年，廟方擴大舉辦，金門縣長楊鎮浯（中）今到廟裡...
今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70週年，廟方擴大舉辦，金門縣長楊鎮浯（中）今到廟裡向「愛國將軍」李光前獻祭並獻匾。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門古寧頭戰役陸軍

相關新聞

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21

台灣設計展「超級南」開幕 潘孟安套上圍裙當一日店長

2019-10-05 18:54

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

內門惡地種出香Q芭蕉 韓國瑜讚為「水果中的勇士」

2019-10-05 18:24

影╱巡看高雄特色農產 韓國瑜：品質第一！

2019-10-05 16:21

陳怜燕居中牽線 婦聯社福基金會贈台東70套優良有聲書

2019-10-05 16:19

金門水頭港垂釣區10月起開放 應穿載救生衣及防滑鞋

2019-10-05 15:33

熱門文章

台北「白晝之夜」今晚連嗨12小時 怎麼玩秘訣看過來

2019-10-05 07:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top