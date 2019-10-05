「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



農曆九月初八是「李光前將軍」殉國日，廟方每年都會在此時舉行一連兩天的酬醮慶典，今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70周年，廟方更是擴大來舉辦，金門縣各界今天到李光前將軍廟，向在這場戰役中身先士卒的李光前獻祭並獻匾，隨後眾人圍立桌前點亮和平燈，祝願金門四境平安，兩岸永久和平。

李光前在古寧頭戰役時，擔任第14師42團團長，在戰役中奮勇殺敵，不幸中彈為國犧牲，年僅32歲。金門軍民於西浦頭北郊建廟崇祀，香火鼎盛，稱為李光前將軍。每年農曆九月初八為李光前殉國日，金寧鄉西浦頭村民都會舉辦醮慶及巡安活動。

包括金門縣長楊鎮浯、縣議會議長洪允典、金寧鄉長楊忠俊、陸軍官軍學校校友總會總會長胡筑生、金防部副指揮官古勝文等人今依循古禮獻祭並獻匾，隨後眾人一起點亮和平燈。

楊鎮浯表示，今年適逢古寧頭戰役和李光前廟70周年，所代表的不僅是一場金門戰役或是金門一個宮廟的慶典，而是代表這是奠定台海70年格局的重要歷史轉捩點；在今天兩岸局勢這麼緊張情勢下，到李光前廟參拜尤其有意義，希望大家珍惜這得來不易的和平。

據了解，祭拜李將軍的儀式與祭品，與一般神明的大不相同，像乩童是用「敬禮」取代「持香禮」，供品還有軍用罐頭與軍用米，就連巡安活動也有官兵幫忙舉國旗，算是最獨特的廟宇文化。