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每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜這個月推薦的好書「奇蹟男孩」，是他第一次推薦小說形式每月好書，而且不只閱讀，高雄市文化局還邀請大家明（6日） 下午2時30分到高雄市圖總館看影片，文化局在圖書總館舉辦影片特映會及映後座談。

另外，為了方便更多人閱讀，這本書可以線上閱讀，只要找到「台灣雲端書庫＠高雄」APP，就能線上閱讀，不必到圖書館去等候借閱。

韓國瑜今天和文化局長林思伶以錄影的方式推薦本月好書「奇蹟男孩」，這本書以淺顯易讀的小說故事，引導讀者以不同角度去看待同一件事情。

韓國瑜表示，「成長」是一條異常艱辛的路，尤其是在直觀上有所缺陷的孩子，每跨出一步都需要比別人更多的努力和勇氣。他特別在開學之際推薦這本書給大家，希望我們從「奇蹟男孩」的字裡行間中，反思更多關於愛、互助、以貌取人以及反霸凌等問題，跳脫自我中心，待人予以同理與尊重，因為每一個生命，都是奇蹟。

林思伶說，這本書的作者有二天帶著兩名子女走在街上，當他的小女兒看見迎面而來的一名顏面傷殘小女生，放聲大哭，10歲的兒子雖然壓抑著，但也露出非常驚恐的眼神；這時，那位顏面傷殘孩子的母親很鎮定的說，「孩子，是時候了，我們回家吧！」就這樣，作者一直沒有辦法放掉這個畫面，一直想起那位顏面傷殘的小孩，所以寫下奇蹟男孩這本小說。

林思伶表示，這本小說中可以看到很震驚的一句話，男主角一開始說「我不會告訴你，我的長相，因為你一定不會承受得住」，相信男主角是上帝在黑夜裡創造一個天使的心靈。

韓國瑜期盼大家充滿真心去閱讀、去體會奇蹟男孩，帶著同理心去閱讀，相信心靈更能夠飽滿，也會有新的、不同的體驗。

高雄市長韓國瑜（左）這個月推薦好書「奇蹟男孩」，6 日下午2時30分高市圖總館還...
高雄市長韓國瑜（左）這個月推薦好書「奇蹟男孩」，6 日下午2時30分高市圖總館還有特映會。圖／翻攝高市文化局推薦好書影片
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