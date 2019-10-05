台灣設計展「超級南」開 潘孟安載上圍裙當一日店長

2019-10-05 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



為期16天的2019台灣設計展今天下午開幕，屏東縣長潘孟安在台糖縣民公園紙漿廠的主展區擔任一日店長，特別帶領來台參訓的外交部財團法人國際合作發展基金會「創意經濟發展研習班」共17國近30名外籍官員，介紹展區的超級農業，另有以在地生活情境融入設計元素的副場區屏東菸葉廠、勝利星村，首日開展吸引逾5萬人次參觀。

台灣設計展主展區台糖縣民公園「超級南」設計超市，展覽開放時間從下午1時起至晚上9時，首日開展雖逢國慶連假補班日，上午9時已有民眾排隊等候，會場外長長的人龍，下午1時開放入場，短短1小時就湧入破萬民眾進場，主展區並搭配「超級靚」夜間光藝展、超級市集、超級舞台等多項戶外展演活動，入夜後人潮不歇。

擔任一日店長的縣長潘孟安，開幕時在大門歡迎遊客，並為「創意經濟發展研習班」近30名外籍學員擔任解說員，該批學員來自友邦國家負責中小企業及藝文創意部門官員，潘孟安詳細介紹特色農業區「屏東西」，分享屏東以農業大縣角色結合文化創意的轉型經驗，從屏東學、屏東人、屏東選三面向重新串連設計觀點與地方產業，透過設計轉化在地農產，成就屏東超級品牌。

「超級南」設計超市是占地2000坪大型倉庫，遊客對主場區的內貫穿全場的「雲霄推車」裝置藝術尤感好奇，潘孟安說，這次將台灣人熟悉的「超級市場」搬到展場，設計環繞主展區的雲霄飛車式「超級假期」手推車裝置藝術，推車上載滿9項由設計師江孟芝所設計的屏東超級縣政寶石，在主題展區外，推薦「好屏未來市」有販售各式生活文創、小農產品和以屏東在地食材製作的6款「好屏便當」、2款JR東日本鐵路便當，每日限量供應。