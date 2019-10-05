年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨下午赴美濃，訪視年產值突破3億元、有「新綠金」之稱的水蓮產業；在聽取市府農業局簡報、及農會產銷班心聲後，韓表示，相信水蓮農友相當滿意今年收入狀況，也提醒農業局「最重要任務」，未來必須多加著墨內、外銷平衡，並兼顧農民收入與國內廣大消費者權益。

高雄市政府農業局長吳芳銘表示：高雄美濃是水蓮產業重鎮，種植面積超過100公頃，產量占全國9成，因產些結構穩定，又不易受天災影響，任何時節都能穩定出貨，價格也不易波動，成為香港、日本、甚至加拿大、新加坡市場新寵，今年度外銷成長幅度尤其明顯，成長率高達789%，年產值上看3億元。

吳芳銘表示，水蓮不只在國外受歡迎，國內米其林推薦日式鰻魚料理店、知名連鎖麻辣火鍋店，也都能看到水蓮蹤影，間接帶動水蓮種植面積。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，目前水蓮種植面積確實在增加，並直指「缺工」、「行銷」必然會成為水蓮產業困境。他表示，也蓮是長期性缺工，又必須穿青蛙裝泡在水中工作，相當辛苦，缺工問題相當嚴重，建議未來水蓮產業聘工模式能比照畜牧業，讓雇工能在3年期間都在農場內學習、服務，而不要只是季節性聘工，時間到就要離場。

至於水蓮行銷問題，鍾清輝也建議，若能讓水蓮維持1、2成外銷，甚至3成外銷，相信定能穩定國內價格。