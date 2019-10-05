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影╱巡看高雄特色農產 韓國瑜：品質第一！

2019-10-05 16:21聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市韓國瑜今天下午巡看高雄轄下大樹、美濃及內門等三區特色農產業，第一站訪視冠瀧果菜生產合作社鳳梨果園，總經理許躍瀧說，今年成長4成，明年已接到500櫃鳳梨訂單，韓國瑜提醒農民千萬要記住「品質第一」，外銷和內銷都沒能漏氣，「如果客人不願回頭享受我們的產品，那代表我們出了問題」。

韓國瑜今天下午先到大樹了鳳梨外銷情況，實地查訪冠瀧果菜生產合作社的鳳梨田，工作人員在正在削去鳳梨葉，只保存鳳梨苗，準備要播種。

冠瀧果菜生產合作社位於高雄大樹區，為高雄鳳梨外銷的主力之一，在大樹區設有鳳梨外銷供果園，面積達50公頃，年產量達1500公噸，主要出口國家為中國大陸，積極拓展其他海外市場。

高雄市農業局長吳芳銘說，今年1到8月的果品外銷，比去年同期成長180%，外銷總量達9618公噸， 其中鳳梨6020公噸 ，外銷總產值達5.1億元。主要銷往大陸、新加坡和日本。

該社也加入TAP（產銷履歷農產品標章）並從廠房清潔，商品包裝，鮮果檢疫、24小時控溫冷藏及安全出貨，每一個環節都替客戶做到客製化服務，滿足不同國內客群。

未來業者還要規畫立果品初級加工場，提升產業能量，開發各種蔬果加工品，為高雄市農民提供多元行銷管道，打通行銷任督二脈。

總經理許躍瀧向韓國瑜表示，明年500櫃鳳梨訂單已滿單，感謝韓市長今年訂單也成長4成，而且今年已將外銷設備升級、提升外銷能量，訂單可望全部達成。

韓國瑜再度強調，品質第一，看到冠瀧果菜生產合作社明年訂單滿載，可以肯定鳥松、大樹這裡種出來的鳳梨是非常好的品質。

高雄市長韓國瑜今天下午巡看高雄轄下大樹，了解果品外銷情形。記者謝梅芬／攝影
高雄市長韓國瑜今天下午巡看高雄轄下大樹，了解果品外銷情形。記者謝梅芬／攝影
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今年1到8月的果品外銷，比去年同期成長180%，外銷總量達9618公噸， 其中鳳...
今年1到8月的果品外銷，比去年同期成長180%，外銷總量達9618公噸， 其中鳳梨6020公噸 。記者謝梅芬／攝影
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高雄市長韓國瑜今天下午巡看高雄轄下大樹，了解果品外銷情形。記者謝梅芬／攝影
高雄市長韓國瑜今天下午巡看高雄轄下大樹，了解果品外銷情形。記者謝梅芬／攝影
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鳳梨韓國瑜生產合作社2020選舉高雄市

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