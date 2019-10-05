陳怜燕居中牽線 婦聯社福基金會贈台東70套優良有聲書

2019-10-05 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



閱讀力量大，台東縣前縣長黃健庭夫人陳怜燕引進社會資源，挹注偏鄉，今天上午財團法人中華民國婦聯社會福利基金會捐贈宇宙光出版的優質書籍與有聲繪本故事輯共70套，分贈大坡、萬安國小及縣圖書館、家庭教育中心等70個單位，每單位一套20本優良圖書及32片光碟，期待藉鼓勵偏鄉孩子閱讀，激發孩子們的潛力。

台東縣政府文化處己連續4年在偏鄉尋找「閱讀社群」，並設置16個「墨客閱讀小棧」據點，每個據點串連就如同書店旅圖，給許多愛閱讀的大小朋友們隨時想閱讀的便利性，文化處也會策劃安排至據點舉辦「校外閱讀派對日」活動，集結鄉內各國小學童來到據點聽故事、聽音樂、使用茶點看書，以及和鄉內其他學校的學生互動交流。

今天上午的捐贈儀式，就安排大坡、萬安國小約112位孩童與老師參與，跟著粉圓老師及糖果姊姊一搭一唱，伴演著故書中不同的角色，活動現場充滿小朋友們的歡笑聲。