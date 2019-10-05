金門水頭港垂釣區10月起開放 應穿載救生衣及防滑鞋

2019-10-05 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



喜歡釣魚的民眾注意囉！金門縣港務處今天表示，有鑑於釣魚的人越來越多，將以安全為前提，在確保不影響港口功能、秩序及船舶進出港作業情況下，開放水頭港區部分區域供民眾垂釣，垂釣區域位於該水頭港區北防波堤，全段範圍約1千1百公尺，並於日前正式對外開放，有興趣民眾可逕與金門釣魚協會洽詢 。

金門縣港務處表示，金門四面環海且擁有豐富海洋資源，近年民眾越來越注重親水遊憩的休閒活動，總會看到許多垂釣客排成一排，專業的釣具擺在身旁，全神貫注的盯著釣竿，深怕錯過任何一隻魚；經過釣友的多次反映，港務處決定從善如流，開放水頭港區的部分區域。

垂釣區域位於該水頭港區北防波堤，全段範圍約1千1百公尺，目前由「金門釣魚協會」於10月起至12月31日期間辦理釣魚活動，目前協會人數155位，活動期間保險事宜由協會負責處理，有興趣民眾可逕與該協會洽詢(連絡電話：0932-970-299許丕嵐理事長，地址：金門縣金城鎮民族路300號)，釣客應出示該協會釣魚證向水頭北防波堤管制站辦理換證登記。

而進入垂釣區域應全程穿載救生衣及防滑鞋等個人防護設備，開放時間僅堤頭綠燈塔區有時間管制(禁止時段為每日0700至1900)，其餘開放區域皆不限制，另為維持釣魚活動的秩序及安全，港務處已於開放區域完成救生圈、警示告示牌及安全導標等設置，請釣友協助配合遵守相關規定。