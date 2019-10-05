安啦！縣環保局公布金門花蛤檢驗 通通合格

2019-10-05 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣沙灘海域不僅是遊憩觀光好去處，也是重要的花蛤產地，每年都會吸引不少人來金門挖花蛤，金門縣環保局今天公布花蛤群居地帶東海岸的后湖、昔果山金酒排放口一帶花蛤檢測結果，均符合衛褔部規定的「水產動物類衛生標準」之重金屬限量標準，對檢驗報告有興趣的民眾可在本局網站及臉書詳閱。

金門縣環保局表示，花蛤是金門重要漁業資源之一，環保局長期對花蛤進行檢驗，今年8月抽驗結果出爐，針對重金屬檢驗鉛、鎘等2項，結果鉛含量0.05至0.07 ppm之間、鎘含量介於0.32至0.41 ppm之間，均符合衛福部發布之「水產動物類衛生標準」可食部分之重金屬限量標準（鉛、鎘2 ppm以下）。

金門縣環保局為了掌握海域環境水質，每年均於金門鄰近海域，包括西園、北山、湖下、昔果山、浯江溪口等5處，進行水質採樣及檢驗。今年於8月份採樣結果溶氧、氫離子濃度、生化需氧量、氰化物、酚類、礦物性油脂、重金屬等項目皆符合「乙類海域水體水質標準」及「保護人體健康環境基準」，環保局將於後續持續關注海域水質監測採樣結果彙整分析，以掌握海域水質的狀況，進而能有效管理海域水體環境。