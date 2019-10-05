親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市前市長陳菊主政時期，「花媽」圖像使用頗多。圖／聯合報資料照
高雄市前市長陳菊主政時期，「花媽」圖像使用頗多。圖／聯合報資料照
分享
高雄市的吉祥物到底是什麼？今天在高雄市議會引發藍綠陣營爭議，市府新聞局長王淺秋把前市長陳菊的「花媽」圖像當做以前市府的吉祥物，民進議員陳致中批王淺秋把市長韓國瑜一起宣傳的柴犬「米嚕」當做吉祥物是「拍馬屁」；國民黨議員李眉蓁說以前市府用很多「花媽」圖像時，民進黨議員都沒有說什麼，輪到韓國瑜團隊就什麼都不行。

王淺秋在教育部門施政報告時提到高雄市的以前的吉祥物是「花媽」，主席、民進黨議員陳慧文稍後糾正王淺秋，「花媽」不是高雄市的吉祥物，國民黨議員中也有人不認同「花媽」是吉祥物的說法。

陳致中質詢時，以新聞局書面報告上的柴犬「來福」為題，批王淺秋「拍馬屁」，「來福」根本就是韓國瑜拿來彰顯「高雄發大財」時一起直播的柴犬「米嚕」，雖然把「米嚕」改名「來福」，大家都認識那就是「米嚕」。高雄的吉祥物是經過票選的「高雄熊」才對。

國民黨議員李眉蓁質詢時為韓團隊抱不平，指以前高雄市政府用很多「花媽」的圖案、公仔，都未聽到什麼「拍馬屁」的批評，但到韓國瑜當市長，什麼都被批評。

曾當過高雄市新聞局長的立委賴瑞隆說，「花媽」不是高雄市的吉祥物，其實是民間業者以陳菊市長為形象創意出來的圖像，提供給高雄市政府使用，不是吉祥物。

王淺秋受訪時表示，主席說市府的吉祥物不是花媽，可是以前新聞局用了很多「花媽」的圖案，還有花媽的公仔、花媽的LOGO，現還有很多相關物品躺在倉庫裡，請問是「花媽」比較拍馬屁，還是米嚕？

王淺秋說，希望一個吉祥物是可以永久使用的，市府並沒有用韓國瑜市長相關的圖案來做吉祥物，是用一隻柴犬，與柴山、打狗（高雄市舊名「打狗」）有關，又可愛，何況「來福」 跟米嚕也沒有一模一樣，；地名、發財、可愛、又是很多人喜歡的狗狗，只是用牠的魅力來一起宣傳而已，而且沒有消滅高雄市的吉祥物像高通通、高雄熊、海洋五寶等，基本上就是一個讓城市更豐富多元的概念 也沒有什麼好拍馬屁的。

高雄市新聞局用的柴犬「來福」圖像，被民代質疑就是和市長韓國瑜一起宣傳的柴犬「米嚕...
高雄市新聞局用的柴犬「來福」圖像，被民代質疑就是和市長韓國瑜一起宣傳的柴犬「米嚕」。圖／翻攝高雄市新聞局工作報告書
分享
高雄市議員李眉蓁（右）為韓國瑜及其團隊抱不平，指前市府可以用很多「花媽」的圖像，...
高雄市議員李眉蓁（右）為韓國瑜及其團隊抱不平，指前市府可以用很多「花媽」的圖像，韓團隊不管做什麼都被批評。記者楊濡嘉／攝影
分享
高雄市議員陳致中用「拍馬屁」批判市政府新聞局用柴犬當吉祥物。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員陳致中用「拍馬屁」批判市政府新聞局用柴犬當吉祥物。記者楊濡嘉／攝影
分享
高雄市新聞局長王淺秋說用狗狗做吉祥物，就是一個讓城市更豐富多元的概念，也沒有什麼...
高雄市新聞局長王淺秋說用狗狗做吉祥物，就是一個讓城市更豐富多元的概念，也沒有什麼好拍馬屁的。記者楊濡嘉／攝影
分享

高雄市韓國瑜王淺秋

相關新聞

學生嗆韓國瑜 高市教育局：不會向校方秋後算帳

2019-10-05 12:40

感念李光前殉國70年 楊鎮浯：珍惜得來不易和平

2019-10-05 14:38

慶重陽！林邊國小學童伴樂智長者當「龜」蜜

2019-10-05 12:48

深化台日交流 野崎孝男獲聘山形台南交流顧問

2019-10-05 11:28

高雄電影節「坑道電影院」 歷史場域體驗震洋隊故事

2019-10-05 11:07

高市岡山丶湖內丶大湖公設保留地解編 撙節市庫37億元

2019-10-05 10:15

2019台灣設計展開展 「屏東味」敞篷巴士詢問度破表

2019-10-05 09:47

韓訪日照中心 與75歲阿公比舉重

2019-10-04 23:27

社區多元照顧中心 2代都樂齡

2019-10-04 23:23

奏響搖滾國歌 高市拚旗海飄揚

2019-10-04 23:21

飽受水患苦 美濃男子傳死諫抗議

2019-10-04 23:20

國慶鹿埔焢窯趣 芒果沐浴露吸睛

2019-10-04 23:16

1450當真無所不在？ 高雄國慶禮包就賣這個價

2019-10-04 19:55

市場攤位1年租金只10元 高市青壯有機會進駐展創意

2019-10-04 19:40

最動人一夜！台灣設計展「設計之夜」一場最特別走秀

2019-10-04 19:37

韓國瑜喊國慶讓旗海在高雄飛揚 找回台灣驕傲

2019-10-04 19:32

高雄男子「死諫」籲解決水患 河川局：歷年投入30億元

2019-10-04 18:48

台灣設計展屏東揭幕 「超級南」讓蔡英文驚豔

2019-10-04 17:38

慎入！屏東千禧公園湧上萬蚯蚓 屍橫遍野曬成乾

2019-10-04 15:57

實際行動守護南迴鄉民健康 盧克凡醫師獲模範公務人員

2019-10-04 13:33

「這才像國家生日！」 高雄市美濃、六龜國旗飄揚

2019-10-04 12:57

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台北「白晝之夜」今晚連嗨12小時 怎麼玩秘訣看過來

2019-10-05 07:41

難抵台北取消捷運8折優惠 新北：堅持發聲

2019-10-04 16:04

八德往返雙北不用擠！ 新公車路線「715B」11月起試辦

2019-10-04 19:23

桃園清潔隊儲備隊員將落日 鄭文燦：明年轉正式

2019-10-04 20:49

影／地上黑壓壓一片琉璃蟻 誤以為舖了黑地板

2019-10-04 16:39

台灣設計展屏東揭幕 「超級南」讓蔡英文驚豔

2019-10-04 17:38

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

影／苗縣西湖鄉琉璃蟻入侵！全鄉幾乎淪陷 除蟻大作戰

2019-10-04 18:46

慎入！屏東千禧公園湧上萬蚯蚓 屍橫遍野曬成乾

2019-10-04 15:57

雙十連假哪裡去？雲林看白爛貓彩繪稻田吃好米

2019-10-05 07:58

4.2億元打造新箭瑛大橋 合十造型紀念涉水罹難師

2019-10-05 11:17

台南山上水道博物館市民免費玩7天 交通懶人包看這裡

2019-10-04 16:33

1450當真無所不在？ 高雄國慶禮包就賣這個價

2019-10-04 19:55

白晝之夜 今晚大直、內湖登場 連嗨12小時

2019-10-04 23:54

桃園韓粉爆民進黨免費請吃海產 綠營：造謠抹黑

2019-10-04 21:38

學生嗆韓國瑜 高市教育局：不會向校方秋後算帳

2019-10-05 12:40

最動人一夜！台灣設計展「設計之夜」一場最特別走秀

2019-10-04 19:37

雙十連假哪裡去？鹿港有巨無霸彈珠台 白蘭氏推布袋戲

2019-10-04 23:24

一般瀑布垂直瀉 基隆暖東峽谷水流像在溜滑梯

2019-10-05 08:27

台中議會國民黨團赴中火 要求先拆4燃煤機

2019-10-04 18:22

雲林西螺大橋歡慶66歲 下周封橋2天慶生

2019-10-05 12:51

男人一生三大榮耀 台東退休師湯榮全得到了

2019-10-05 12:45

市場攤位1年租金只10元 高市青壯有機會進駐展創意

2019-10-04 19:40

活化蚊子館 水牛厝表演館將打造成農產品觀光驛站

2019-10-05 10:04

500份素刈包12日基隆海科館免費送 吃素倡環保

2019-10-04 18:44

侯友宜探訪101歲許歷農 被讚「智勇雙全、冒險犯難」

2019-10-05 12:02

第5代嗡嗡包亮相 國慶日限量發送3千份

2019-10-04 14:57

台中花毯節睽違3年重回新社 小王子故事貫穿園區

2019-10-05 12:18

連假遊台南水道博物館 公車增班

2019-10-04 23:31

韓國瑜喊國慶讓旗海在高雄飛揚 找回台灣驕傲

2019-10-04 19:32

白晝之夜今晚登場 交通管制下午3時啟動

2019-10-05 12:58

一把火燒得北市府硬起來 承德汽車商圈違建每周二排拆

2019-10-04 23:26

南門市場模擬圖曝光 建築師操刀引入自然光與設計感

2019-10-05 13:11

雙十連假九份金瓜石恐塞爆 交管及停車資訊看這裡

2019-10-05 12:05

神秘黑球現蹤台北典藏植物園 五爪木獨特花相吸睛

2019-10-04 16:58

楊逵館慢跑第14年 楊逵84歲兒子首公開楊逵珍藏本

2019-10-04 15:57

柯政策破功？ 影視音學校招生驟減

2019-10-04 23:37

「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21

2019台灣設計展開展 「屏東味」敞篷巴士詢問度破表

2019-10-05 09:47

台南官田菱角節12日登場 10元銅板價品嘗美食

2019-10-05 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top