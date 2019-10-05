「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市前市長陳菊主政時期，「花媽」圖像使用頗多。圖／聯合報資料照 分享 facebook 高雄市的吉祥物到底是什麼？今天在高雄市議會引發藍綠陣營爭議，市府新聞局長王淺秋把前市長陳菊的「花媽」圖像當做以前市府的吉祥物，民進議員陳致中批王淺秋把市長韓國瑜一起宣傳的柴犬「米嚕」當做吉祥物是「拍馬屁」；國民黨議員李眉蓁說以前市府用很多「花媽」圖像時，民進黨議員都沒有說什麼，輪到韓國瑜團隊就什麼都不行。

王淺秋在教育部門施政報告時提到高雄市的以前的吉祥物是「花媽」，主席、民進黨議員陳慧文稍後糾正王淺秋，「花媽」不是高雄市的吉祥物，國民黨議員中也有人不認同「花媽」是吉祥物的說法。

陳致中質詢時，以新聞局書面報告上的柴犬「來福」為題，批王淺秋「拍馬屁」，「來福」根本就是韓國瑜拿來彰顯「高雄發大財」時一起直播的柴犬「米嚕」，雖然把「米嚕」改名「來福」，大家都認識那就是「米嚕」。高雄的吉祥物是經過票選的「高雄熊」才對。

國民黨議員李眉蓁質詢時為韓團隊抱不平，指以前高雄市政府用很多「花媽」的圖案、公仔，都未聽到什麼「拍馬屁」的批評，但到韓國瑜當市長，什麼都被批評。

曾當過高雄市新聞局長的立委賴瑞隆說，「花媽」不是高雄市的吉祥物，其實是民間業者以陳菊市長為形象創意出來的圖像，提供給高雄市政府使用，不是吉祥物。

王淺秋受訪時表示，主席說市府的吉祥物不是花媽，可是以前新聞局用了很多「花媽」的圖案，還有花媽的公仔、花媽的LOGO，現還有很多相關物品躺在倉庫裡，請問是「花媽」比較拍馬屁，還是米嚕？