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慶重陽！林邊國小學童伴樂智長者當「龜」蜜

2019-10-05 12:48聯合報 記者江國豪╱即時報導

林邊鄉水利國小學童和林邊樂智長者共同製作紅龜粿，老小同樂慶祝重陽節。圖／屏東縣大...
林邊鄉水利國小學童和林邊樂智長者共同製作紅龜粿，老小同樂慶祝重陽節。圖／屏東縣大愛護理之家提供
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屏東縣大愛護理之家今天在林邊鄉水利國小川堂，舉辦「忘年好龜蜜、歡慶重陽」活動，由林邊鄉樂智社區服務據點個管師帶來風格獨具、旨帶趣味的洗手操揭開活動序幕，活動中特別邀請水利國小學童和林邊樂智長者共同製作紅龜粿，老小同樂慶祝重陽節

大愛護理之家去年成立林邊鄉樂智社區服務據點，至今已服務20名失智者，為慶祝一年一度的重陽節，特企劃這次的祖孫趣味競賽，其中內容以「安全、歡笑、機智」為主旨，希望以這樣的方式能夠提昇長輩「中心如家」的肯定及參與。

學生與長者從來沒有親手製作過紅龜粿，由長者搓揉紅色麵糰，學生協助將紅豆餡放入麵糰中，透過紅色的模具一壓成形。成品讓長輩及學生吃得津津有味，學生也在和長輩的互動中，聆聽長輩的聲音、並共同學習及展理豐碩的學習成果與熱情活力。

大愛護理之家主任邱秋華表示，台灣65歲以上老年人口占總人口比率，在今年達到15%，台灣正式宣告邁入「高齡社會」，大愛護理之家長期服務在地長輩、失智症、及家屬，本次能邀請水利國小學童與長輩們一同參與活動，也是希望給予給每位長輩能以中心如家，實現「快樂生活、忘記年齡」的宗旨，今年度也將設立林邊鄉日間照顧中心，期望能服務更多失能與失智長輩，歡迎有需求的家屬來電0937-993-905洽詢。

林邊鄉水利國小學童和林邊樂智長者共同製作紅龜粿，老小同樂慶祝重陽節。圖／屏東縣大...
林邊鄉水利國小學童和林邊樂智長者共同製作紅龜粿，老小同樂慶祝重陽節。圖／屏東縣大愛護理之家提供
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失智症重陽節老年人口

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