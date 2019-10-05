高雄電影節「坑道電影院」 歷史場域體驗震洋隊故事

2019-10-05 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「坑道電影院：震洋VR暨『戰歷光影』特展」展區位於西子灣隧道內。圖／高雄市文化局提供 分享 facebook 「2019高雄電影節」10月10日即將登場，主辦單位先推出「坑道電影院：震洋VR暨『戰歷光影』特展」，在日本時代開鑿的「壽山洞」，也就是現在的西子灣隧道內坑道，以二戰時艦艇版神風特攻隊──「震洋特攻隊」故事為藍本，用VR影片、浮空投影等科技，在坑道內體驗虛擬實境影片、軍事遺址攝影、眷村記憶故事，打造歷史場域融合科技的體感展場。特展今天起到10月13日，每天上午11點至下午5點開放民眾免費體驗參觀，假日另有專人導覽壽山洞與登山街歷史故事。

高雄電影館表示，高雄擁有完整的三軍文化，各軍種歷史故事的戰時遺址共200多處，日本時代海軍「震洋特攻隊」的故事，具大時代悲壯性，卻鮮為人知。高雄電影節策展團隊結合文化部，推動｢國家文化記憶庫｣計畫，與高雄市再造歷史現場「見城計畫」，與中山大學社會實踐與發展研究中心合作，在西子灣隧道內，利用軍事遺址坑道群的空間特殊性，呈現「震洋特攻隊」為核心的戰時故事特展。

坑道展區內有高雄市電影館製作的見城計畫VR影片《震洋：夕陽西落之時》，免費讓民眾體驗觀看。片中重現震洋隊當初在左營西城門一帶的歷史場景，清代的石牆、日軍搭建的兵舍，還有國府來台後眷村聚落，民眾如臨現場般體驗，還原震洋隊員當時的心情。

日本震洋隊的戰術設計，是用單人小艇搭載炸藥，如神風特攻隊的方式，去衝撞美軍艦艇。只是震洋隊尚未出任務，日本便投降，二戰結束。92歲的陳金村曾任震洋隊機關兵，他說：「希望戰爭都不要再發生，這支影片，是讓大家更懂得珍惜平靜時代的幸福。」