高市岡山丶湖內丶大湖公設保留地解編 撙節市庫37億元

2019-10-05 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市都市計畫委員會，日前審議通過仁武、大寮、茄萣、美濃、美濃中正湖5個都市計畫區公設保留地解編之後，昨天都委會再一波審議通過「岡山、湖內、湖內大湖地區」等3個都計區公設保留地之解編，共解編13多公頃，可為市庫再省下土地徵收支出37億元。

高雄市都發局長林裕益表示，落實韓國瑜市長加速推動「土地正義、還地於民」之指示，都發局檢討全高雄市市無需用的公設保留地，已針對18個都市計畫區分三批次，逐批辦理公開展覽及審議程序。目前已完成第一、二批公開展覽，並分區辦理審議中。

第三批「原高市、阿蓮、岡山交流道、鳳山厝、新市鎮」等4個都市計畫區，也要在今年底辦理公開展覽。目前各批次都按照既定進度逐步推展中。

林裕益坦言，許多私有土地被畫設為公共設施用地，長期以來，政府卻遲遲未能徵收開發，影響地主權益，造成許多的民怨。

都發局都市規劃科長唐一凡說，各都市計畫區公設保留地審議過程，都以解編後不影響未來都市發展所需為優先考量，針對「非必要性」的都市計畫區私有「公共設施保留地」，透過檢討解編，還地於民。

唐一凡科長指出，目前已累計解編33公頃以上，節省市庫支出超過95億元。