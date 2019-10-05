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2019台灣設計展開展 「屏東味」敞篷巴士詢問度破表

2019-10-05 09:47聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019台灣設計展今天開展，屏東縣政府引進雙層巴士於設計展期間在屏東行駛，選定兩...
2019台灣設計展今天開展，屏東縣政府引進雙層巴士於設計展期間在屏東行駛，選定兩條沒有電線經過的路線，還備有斗笠，讓民眾搭乘敞篷公車時使用。圖／屏東縣政府提供
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2019台灣設計展今天開展，屏東縣政府引進雙層巴士於設計展期間在屏東行駛，選定兩條沒有電線經過的路線，還備有斗笠，讓民眾搭乘敞篷公車時使用，十足「屏東味」；雙層巴士2日對外亮相後，詢問度破表，縣府考量屏東轉運站路側仍有多條公車路線，為避免排隊動線混亂，調整雙層巴士自台糖縣民公園紙漿廠發車，並於紙漿廠2號路線上車處發放號碼牌。

縣府交通旅遊處表示，為讓來設計展的民眾能以不同的高度了解屏東，特別規劃雙層巴士市區導覽路線，從台糖縣民公園紙漿廠出發，沿途經過台鐵屏東站、勝利星村、將軍之屋及演武場，最後回到起點紙漿廠，在設計展期間10月5日到20日每日營運4班次，時間分別為下午2點半、4點、晚上6點、晚上7點半，行車時間約50分鐘，中途不停站上下乘客，車上則配有導覽人員，讓民眾邊吹風邊聽導覽。

雙層巴士正式亮相後，縣府接到不少民眾詢問如何搭乘，考量屏東轉運站路側仍有其他接駁路線且雙層巴士座位有限，縣府調整在台糖縣民公園紙漿廠發放號碼牌，每班次發車前半小時發放，每次限量43張，每人限領1張，不得代領，也不得使用排隊道具，上車前將號碼牌交還工作人員，就可免費搭乘。

交通旅遊處長黃國維提醒搭乘雙層巴士的民眾，上車後請使用縣府貼心準備的斗笠，不可以使用雨傘及自拍棒，以維行車安全，詳情可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。

2019台灣設計展今天開展，屏東縣政府引進雙層巴士於設計展期間在屏東行駛，選定兩...
2019台灣設計展今天開展，屏東縣政府引進雙層巴士於設計展期間在屏東行駛，選定兩條沒有電線經過的路線，還備有斗笠，讓民眾搭乘敞篷公車時使用。圖／屏東縣政府提供
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雙層巴士屏東縣政府

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