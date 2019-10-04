市場攤位1年租金只10元 高市青壯有機會進駐展創意

2019-10-04 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市經發局推出多項方案積極活化傳統市場。此為招牌更新後的三和市場。圖／高雄市經發局提供 分享 facebook 高雄市的傳統市場逐漸沒落，市政府經發局想了許多方法活化傳統市場或運用市場未用的閒置空間；到這個月底止，在10個市場推出活化方案，年齡20歲到45歲的高雄市民有機會以10元的年租金租下市場攤位1年，規畫自己理想的經營模式；另外，旗津中興市場2樓、左營果貿市場2樓，都朝長照空間規畫。

高雄市議會這兩天進行財經部門工作報告及質詢，不分政黨，多位議員關心傳統市場活化問題。經發局長伏和中表示，已推出活化方案，且有市場已注入活力。

已經推動活化方案的傳統市場，有三多路上知名的三和市場，經發局與高雄扶輪社、三和市場管理委員會、攤商、贊助廠商合作，公益與社區營造結合更新三和市場視覺，改造更新市場內50攤位招牌，讓購物環境展現溫暖活潑感。鹽埕第一市場己有年輕人創意擺攤，要吸引消費者前往「逛菜市」，苓雅區林德官市場則有高師大師生進駐推創意。

可以年租金10元租用攤位1年的傳統市場，經發局先推出10處、152個攤位，包括楠梓第一市場、鼓山第一市場、新興第一市場、三民第二市場、中華市場、前鎮第二市場、鳳山第二市場、梓官第一市場、大寮大發市場、大樹九曲堂市場。

旗津中興市場2樓閒置30年，今年4月終於標租出去，租下此處空間的業者要規畫做日間型照顧中心。另可能做長照空間的是果貿市場2樓，伏和中說，已有業者與經發局接洽，有意租下這處空間規畫長照中心。