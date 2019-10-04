親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

市場攤位1年租金只10元 高市青壯有機會進駐展創意

2019-10-04 19:40聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市經發局推出多項方案積極活化傳統市場。此為招牌更新後的三和市場。圖／高雄市經...
高雄市經發局推出多項方案積極活化傳統市場。此為招牌更新後的三和市場。圖／高雄市經發局提供
分享
高雄市傳統市場逐漸沒落，市政府經發局想了許多方法活化傳統市場或運用市場未用的閒置空間；到這個月底止，在10個市場推出活化方案，年齡20歲到45歲的高雄市民有機會以10元的年租金租下市場攤位1年，規畫自己理想的經營模式；另外，旗津中興市場2樓、左營果貿市場2樓，都朝長照空間規畫。

高雄市議會這兩天進行財經部門工作報告及質詢，不分政黨，多位議員關心傳統市場活化問題。經發局長伏和中表示，已推出活化方案，且有市場已注入活力。

已經推動活化方案的傳統市場，有三多路上知名的三和市場，經發局與高雄扶輪社、三和市場管理委員會、攤商、贊助廠商合作，公益與社區營造結合更新三和市場視覺，改造更新市場內50攤位招牌，讓購物環境展現溫暖活潑感。鹽埕第一市場己有年輕人創意擺攤，要吸引消費者前往「逛菜市」，苓雅區林德官市場則有高師大師生進駐推創意。

可以年租金10元租用攤位1年的傳統市場，經發局先推出10處、152個攤位，包括楠梓第一市場、鼓山第一市場、新興第一市場、三民第二市場、中華市場、前鎮第二市場、鳳山第二市場、梓官第一市場、大寮大發市場、大樹九曲堂市場。

旗津中興市場2樓閒置30年，今年4月終於標租出去，租下此處空間的業者要規畫做日間型照顧中心。另可能做長照空間的是果貿市場2樓，伏和中說，已有業者與經發局接洽，有意租下這處空間規畫長照中心。　

傳統市場長照高雄市

相關新聞

1450當真無所不在？ 高雄國慶禮包就賣這個價

2019-10-04 19:55

最動人一夜！台灣設計展「設計之夜」一場最特別走秀

2019-10-04 19:37

韓國瑜喊國慶讓旗海在高雄飛揚 找回台灣驕傲

2019-10-04 19:32

高雄男子「死諫」籲解決水患 河川局：歷年投入30億元

2019-10-04 18:48

台灣設計展屏東揭幕 「超級南」讓蔡英文驚豔

2019-10-04 17:38

慎入！屏東千禧公園湧上萬蚯蚓 屍橫遍野曬成乾

2019-10-04 15:57

實際行動守護南迴鄉民健康 盧克凡醫師獲模範公務人員

2019-10-04 13:33

「這才像國家生日！」 高雄市美濃、六龜國旗飄揚

2019-10-04 12:57

高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33

高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01

高雄抓違規 松藝路下月區間測速

2019-10-03 23:23

高雄多向違規監測系統 單日舉發33件

2019-10-03 23:19

恆春打造有機半島 蔥農卻步

2019-10-03 23:14

高雄二備金繳房屋稅 議員質疑非急迫

2019-10-03 23:13

七賢舊校區水坑養蚊蟲？ 「中旬填平」

2019-10-03 23:08

高雄漁貨賣出去了 外銷成長 22％

2019-10-03 23:05

屏東雷擊斷電波及高雄給水廠 水公司調10萬噸原水救急

2019-10-03 20:27

高雄仁武菱角節10月27日登場 紅菱宴每桌3300元

2019-10-03 19:25

屏東偏鄉小學用機器人學程式 想把家鄉故事也編進去

2019-10-03 18:58

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

美前副國務卿與學人中心拜會 韓國瑜 ：台美是重要夥伴

2019-10-03 17:01

鳳山暖警分局長 因為義警一句話大清早陪孩子上學

2019-10-03 14:56

韓國瑜選前百日搭船疑漏油 船公司：是黑煙附著在水面

2019-10-03 14:55

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

金門議長率團訪高市 為韓打氣

2019-10-03 23:11

比大腿粗6公尺長蟒蛇現身澄清湖 消防局小心翼翼抓捕

2019-10-03 20:31
看更多

熱門文章

啟赫營造傳跳票、下包跳腳 桃園多項公共工程受波及

2019-10-04 11:21

寶特瓶大廠偷排廢氣重罰2020萬 中市府追繳1.2億空汙費

2019-10-04 12:48

難抵台北取消捷運8折優惠 新北：堅持發聲

2019-10-04 16:04

嚇！貓羅溪防汛橋巨大裂縫 網友貼危橋照引起緊張

2019-10-03 21:10

新北抓寶像到國外 觀旅局：4成外國人

2019-10-04 14:29

影／6.5米巨蟒現身澄清湖草叢 警消7人合力圍捕

2019-10-03 21:15

「幹譙阿嬤」關心重機騎士 裝監視器警告別玩過頭

2019-10-04 09:02

影／108歲全國最高齡鄰長 每天帶隊泡茶愛吃竹筍花生

2019-10-04 09:58

「這才像國家生日！」 高雄市美濃、六龜國旗飄揚

2019-10-04 12:57

雙胞胎集合！ 新竹縣寶山鄉雙胞胎節6日登場

2019-10-04 14:45

觀光拚南向 越南帥哥網紅遊基隆大讚色彩屋

2019-10-04 08:27

北市第五代嗡嗡包首亮相 國慶日當天限量發送

2019-10-04 10:59

還原歷史！嘉市里長連署陳情阿里山公路起點改回嘉市

2019-10-04 10:22

高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33

韓國瑜小內閣 行政暨國際處處長丁樂群接任

2019-10-04 09:45

台中空品遭透 洪慈庸：空氣不會跟著市長換人就換新

2019-10-04 13:50

《返校》掀話題 陰險「白面教官」出自雲林戲偶雕刻師

2019-10-04 13:35

影／地上黑壓壓一片琉璃蟻 誤以為舖了黑地板

2019-10-04 16:39

苗縣績優公寓大廈評選竹南首馥獲冠軍 組讀書會教鋼琴

2019-10-03 21:36

解決水患！台南麻豆斥資1.5億 進行4項雨水下水道工程

2019-10-04 09:49

高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01

慎入！屏東千禧公園湧上萬蚯蚓 屍橫遍野曬成乾

2019-10-04 15:57

影／第5代嗡嗡包亮相 兼具手提後背容量超大

2019-10-04 11:32

高雄抓違規 松藝路下月區間測速

2019-10-03 23:23

桃園亞矽創研中心 明年9月開工

2019-10-03 23:01

拚觀光 台三線添新旅遊指標

2019-10-03 22:57

瘋健身重訓過度 擔心努責現象上身

2019-10-03 21:12

活化！虎科大舊倉庫 變運動中心

2019-10-03 23:21

台南水道博物館「通氣孔柱」與大清郵筒「撞臉」

2019-10-04 09:45

影／學姊代言5代嗡嗡包添國旗元素 限量發送要搶要快！

2019-10-04 13:36

高雄漁貨賣出去了 外銷成長 22％

2019-10-03 23:05

打卡照過來！ 40座蒲公英點亮內湖美堤

2019-10-04 00:20

台灣設計展屏東揭幕 「超級南」讓蔡英文驚豔

2019-10-04 17:38

高雄多向違規監測系統 單日舉發33件

2019-10-03 23:19

舊南門市場後天熄燈 改建案都審

2019-10-03 23:45

台南仁德火車站外大排水變橘色 查獲工廠酸廢水汙染

2019-10-04 12:13

新店護岸工程驚傳吊車傾覆 安泰路暫時封閉雙向車道

2019-10-03 21:11

日本長笛演奏家高橋紫微 擔任台南市親善大使

2019-10-04 12:02

神秘黑球現蹤台北典藏植物園 五爪木獨特花相吸睛

2019-10-04 16:58

悠遊卡電子支付 議員轟還趴著

2019-10-03 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top