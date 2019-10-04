最動人一夜！台灣設計展「設計之夜」一場最特別走秀

2019-10-04 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



2019台灣設計展「設計之夜」今晚在屏東台糖縣民公園登場，今年的設計展以「超級南」為主題，為展現屏東以人為本的精神，今晚由廿一位長者、身心障礙者站上伸展台，進行一場別開生面的Fashion Show，當他們自信地站上舞台，幾乎感動全場，屏東縣長潘孟安也化身「男模」壓軸走秀，他感動說「這就是獨一無二的屏東品牌」。

台灣設計展今起至廿日在屏東縣盛大舉行，今天下午由總統蔡英親自揭幕，屏東縣政府並舉辦「設計之夜」，邀請國際知名華裔設計師黃偉豪Daniel Wong 操刀規劃，聯合五星級高雄國賓大飯店名廚，運用屏東在地食材設計出國宴等級創意料理，向設計師們致敬。

今晚的設計之夜由牡丹鄉高士村古謠傳唱揭開序曲，接著最受矚目的「超級狂Fashion Show」一登場，立即吸引眾人的目光，今年設計之夜有別以往，融入社會設計的概念，21位長者與身障人士歷經數月的準備，化身時尚模特兒，最高齡的模特兒已經97歲，當他們在伸展台展現無比自信時，台下觀眾感動萬分，還有人感動落淚，人人都為他們喝采。

這群素人模特兒身上的印花設計皆由他們自身經驗發想，設計師黃偉豪將其概念延伸，再創造出屬於模特兒的專屬印花，表達「在屏東，沒有人是被社會遺忘的弱勢者」的核心主題，雖是素人走秀，卻是萬分動人。屏東縣長潘孟安最後也走向伸展台走秀，向所有現場觀眾致謝。