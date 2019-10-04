韓國瑜喊國慶讓旗海在高雄飛揚 找回台灣驕傲

2019-10-04 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



迎接雙十國慶，高雄市長韓國瑜鼓勵家戶掛國旗，讓高雄旗海飄揚。記者王昭月／攝影 分享 facebook 迎接雙十國慶，高雄市今年要重現旗海飄揚盛況，並首推搖滾版的國歌，讓中華民國的生日也能粉「潮」！

慶祝雙十節，高市府準備系列活動邀海內外同胞同歡，9日晚間在高雄鳳山捷運西站邀金曲歌王翁立友等藝人舉辦「金曲之夜」打頭陣，10日一早在高雄展覽館東側廣場升旗，現場進行國旗拚圖，還號召百名國慶日出生或名字是國慶的民眾到場同賀。午後3點在大樹舊鐵橋有草地音樂會暨歡樂市集，晚間由歌手家家、孫盛希、陳零九等人以歌聲陪大家迎接國慶焰火秀。

今年國慶，高雄市長韓國瑜鼓勵家戶掛國旗，營造旗海盛況，表達對國家的熱愛。這兩天包括市府及各區公所都已率先插上國旗，連偏遠的六龜等區也出現飄揚場情，喚起不少人拿國旗遊行的童年回憶。

有民眾說，「看到那麼多國旗，內心超感動」，永安區長林國慶說， 最近坊間國旗熱賣，衛生所要佈置時買不到，還先向區公所調借。

高雄市長韓國瑜今午出席「潮國慶」完全攻略記者會，指今年國慶要讓高雄再次旗海飛揚，創造屬於台灣人的驕傲！交通局長鄭永祥提醒，9日12點起舊鐵橋停車場及大樹區九大路691巷及九曲路，都將進行交通管制，鼓勵民眾搭乘火車或捷運，在「台鐵九曲堂站-會場」及「捷運大寮站-會場」可免費接駁。