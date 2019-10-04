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高科大獲贈千萬元軟體 建造航太智慧工廠校如虎添翼

2019-10-04 19:31聯合報 記者王昭月╱即時報導

國立高雄科技大學航太零組件製造場域通過「雙認證」，計畫未來進一步建造航太智慧工廠，值此之際，昨又獲得誼誠資訊捐贈一套市值近千萬的「AI智慧企業／工廠系統軟體」，發展將如虎添翼。

誼誠資訊由總經理陳松光代表捐贈高科大前瞻模具技術研究發展中心「A1智慧企業／工廠系統」軟體，提供學校建置航太零組件智慧工廠之用，共同培育航太產業相關人才。

高科大航太零組件製造場域剛通過「AS9100D航太品質管理系統與ISO9001:2015品質管理系統」雙認證，成為全球航空部品零件合格供應商鏈一員。除此，學校配合政府「國機國造」計畫，也與漢翔公司合作研製「新式高教機」零件，為培育航太人才而戰。

誼誠資訊與高科大前瞻模具技術研究發展中心有多年產學合作經驗，也是今年剛成立的「A1智慧企業／工廠聯盟」成員夥伴。高科大校長楊慶煜表示，這次能獲誼誠資訊捐贈先進的工廠系統雲端技術資訊平台，未來在建構智慧工廠，教師研究及教學示範上，將添增一大利器。

高科大前瞻模具技術研究發展中心近年計劃將沖壓模具的技術導入航太產業，中心主任林栢村表示，運用「A1智慧企業／工廠系統」建置航太零組件智慧工廠，將能整合企業的產銷、研發、人力及財會等部門的工作流程，提高學生進入職場核心競爭力

誼誠資訊捐由總經理陳松光(左)代表捐贈贈高科大千萬元軟體，高科大校長楊慶煜(右)...
誼誠資訊捐由總經理陳松光(左)代表捐贈贈高科大千萬元軟體，高科大校長楊慶煜(右)代表受贈。記者王昭月／翻攝
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