高雄男子「死諫」籲解決水患 河川局：歷年投入30億元

2019-10-04 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市美濃溪流經市區，早年逢雨必淹，低窪地勢居民生活在淹水陰影中。68歲男子鍾魁興飽受水患之苦，2日疑以「死諫」方式表達心聲，抗議美濃溪東和橋上游常年氾濫致災，家人哀痛撰文陳情，呼籲政府重視水患治理。水利署第七河川局表示，歷年整治水患不遺餘力，居民陳情的河段因私有地主反對導致石籠護岸工程受阻，會全力溝通以求早日動工。

早年美濃溪水患頻傳，水利署河川局逐年分段整治，東和橋以下河段已完工。東門里長羅文俊指出，東和橋上游尚未築堤防水，「醮廠下」聚落30戶距離東和橋約百公尺，暴漲溪水會從河岸缺口灌入聚落，民國94年至今，每逢大雨必淹，去年823水災，最深處達1米8，家家戶戶設置防水閘門。

鍾姓夥房位處「醮廠下」聚落，住家水閘門高度150公分，仍無法根絕水患之苦。鍾家三兄弟同住夥房，排行老二的鍾魁興在莫拉克風災之後心懷恐懼，每次颱風來襲就會擔憂失眠，上周曾在親友面前放話，要用生命來抗議政府治水不力。

2日上午，鍾魁興趁家人不備，在家喝農藥尋短不治。憾事發生後，家人哀痛撰文，透過里長辦公室向相關單位陳情，拜託政府加強整治美濃溪。胞弟鍾振興說，外人無法想像日夜與河水共處的恐懼，二哥身心飽受折磨情緒不穩，前幾天米塔颱風來襲，1日又發生南方澳斷橋事件，二哥不堪打擊尋短，死前叮嚀家人，一定要讓住家免於淹水恐懼。

第七川局長李宗恩表示，從民國87年起，包含用地徵收在內，七河局已在美濃溪投入30億元整治經費，居民陳情的竹山溝河段位於河川治理線之上，當地有百餘公尺缺口，因私有地主反對無法施設石籠，近日透過美濃區公所居中協調，只要地主同意就能立即動工。