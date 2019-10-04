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高雄男子「死諫」籲解決水患 河川局：歷年投入30億元

2019-10-04 18:48聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市美濃溪流經市區，早年逢雨必淹，低窪地勢居民生活在淹水陰影中。68歲男子鍾魁興飽受水患之苦，2日疑以「死諫」方式表達心聲，抗議美濃溪東和橋上游常年氾濫致災，家人哀痛撰文陳情，呼籲政府重視水患治理。水利署第七河川局表示，歷年整治水患不遺餘力，居民陳情的河段因私有地主反對導致石籠護岸工程受阻，會全力溝通以求早日動工。

早年美濃溪水患頻傳，水利署河川局逐年分段整治，東和橋以下河段已完工。東門里長羅文俊指出，東和橋上游尚未築堤防水，「醮廠下」聚落30戶距離東和橋約百公尺，暴漲溪水會從河岸缺口灌入聚落，民國94年至今，每逢大雨必淹，去年823水災，最深處達1米8，家家戶戶設置防水閘門。

鍾姓夥房位處「醮廠下」聚落，住家水閘門高度150公分，仍無法根絕水患之苦。鍾家三兄弟同住夥房，排行老二的鍾魁興在莫拉克風災之後心懷恐懼，每次颱風來襲就會擔憂失眠，上周曾在親友面前放話，要用生命來抗議政府治水不力。

2日上午，鍾魁興趁家人不備，在家喝農藥尋短不治。憾事發生後，家人哀痛撰文，透過里長辦公室向相關單位陳情，拜託政府加強整治美濃溪。胞弟鍾振興說，外人無法想像日夜與河水共處的恐懼，二哥身心飽受折磨情緒不穩，前幾天米塔颱風來襲，1日又發生南方澳斷橋事件，二哥不堪打擊尋短，死前叮嚀家人，一定要讓住家免於淹水恐懼。

第七川局長李宗恩表示，從民國87年起，包含用地徵收在內，七河局已在美濃溪投入30億元整治經費，居民陳情的竹山溝河段位於河川治理線之上，當地有百餘公尺缺口，因私有地主反對無法施設石籠，近日透過美濃區公所居中協調，只要地主同意就能立即動工。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

家人不捨鍾魁興以死明志，對外發文陳情，希望政府重視美濃溪防洪整治。記者徐白櫻／翻...
家人不捨鍾魁興以死明志，對外發文陳情，希望政府重視美濃溪防洪整治。記者徐白櫻／翻攝
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住戶提供往日美濃區東門里「醮廠下」聚落淹水的慘況照片。記者徐白櫻／翻攝
住戶提供往日美濃區東門里「醮廠下」聚落淹水的慘況照片。記者徐白櫻／翻攝
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去年823水災，「醮廠下」聚落一片汪洋。記者徐白櫻／翻攝
去年823水災，「醮廠下」聚落一片汪洋。記者徐白櫻／翻攝
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高市美濃溪逐年整治，東和橋上游河岸存在百餘公尺缺口，居民憂心忡忡。記者徐白櫻／攝...
高市美濃溪逐年整治，東和橋上游河岸存在百餘公尺缺口，居民憂心忡忡。記者徐白櫻／攝影
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鍾家夥房位處美濃溪東和橋下游處，住戶鍾振興手上拿的照片是以往淹水時的慘況。記者徐...
鍾家夥房位處美濃溪東和橋下游處，住戶鍾振興手上拿的照片是以往淹水時的慘況。記者徐白櫻／攝影
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高市美濃溪常氾濫成災，東門里「醮廠下」聚落居民飽受淹水之苦，鍾家夥房的防水閘門高...
高市美濃溪常氾濫成災，東門里「醮廠下」聚落居民飽受淹水之苦，鍾家夥房的防水閘門高度達150公分高。記者徐白櫻／攝影
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美濃溪上游整治情況，第七河川局表示，藍線部分已經完成石籠工程發包，紅色虛線是私有...
美濃溪上游整治情況，第七河川局表示，藍線部分已經完成石籠工程發包，紅色虛線是私有地主反對而無法進行的部分。圖／第七河川局提供
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高市美濃溪常氾濫成災，東門里「醮廠下」聚落居民飽受淹水之苦，鍾家夥房牆壁上畫有淹...
高市美濃溪常氾濫成災，東門里「醮廠下」聚落居民飽受淹水之苦，鍾家夥房牆壁上畫有淹水線，紀錄每次淹水高度。記者徐白櫻／攝影
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