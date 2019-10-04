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台鐵一票難求 立委爭取台東鄉親優先購票

2019-10-04 20:26中央社 台東縣4日電

台鐵台東往返台北火車票難求，立委劉櫂豪爭取每日早晚擇定一列次供台東鄉親優先訂位，尤其是看病需求的台東往台北405車次。台鐵允諾研議。

台東鄉親往返台北不管是例假日或是平常日，經常一票難求，尤其是暑假和連續假日，觀光人潮湧入台東時，就算凌晨零時守在電腦前搶預購票，依然搶不到。

立法委員劉櫂豪昨天在立法院特別針對這問題質詢交通部長林佳龍。

劉櫂豪今天接受記者電話訪問表示，昨天在立法院質詢林佳龍，要求政府落實區域均衡發展，促進交通平權，在花東鐵路未全面雙軌化前，台鐵局應規劃台東往返台北，每日有一列次供台東優先訂位，台鐵局諾將於2週內研議規劃。

劉櫂豪進一步說明，台鐵局於開車前2週開放網路訂票，前3日可以擇定車次優先供台東實名制訂位，第4日起才全面開放訂位。

他建議，適合實名制的車次有台北–台東408車次，上午7時40分發車。台東–台北431車次，下午3時22分發車。以及台東到台北就醫經常搭的台東–台北405車次，早上6時15分出發。

劉櫂豪說，希望每日這3車次都能優先讓台東鄉親訂位，台鐵可以先試辦。

劉櫂豪表示，另外要求林佳龍，針對南迴鐵路電氣化民國109年底完成通車後，應請台鐵局及高鐵公司研議台鐵和高鐵接駁（台北–左營–台東）的優惠套票，提高誘因舒緩台北到台東間的旅客。

台東台鐵劉櫂豪

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