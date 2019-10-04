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台灣設計展屏東揭幕 「超級南」讓蔡英文驚豔

2019-10-04 17:38聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

2019台灣設計展今天下午在屏東台糖縣民公園揭幕，蔡英文總統在致詞時指出，這次設計展的主題「超級南、超級南方、非常台灣」，充分展現屏東的多元創意，歡迎大家來體驗屏東、感受屏東，台灣的設計實力在世界上有目共睹，相信這次的設計展又是一次設計產業綜合實力的呈現。

由於今年的國慶焰火也將在10月10日在屏東舉行，因此從今天起等於啟動了屏東所有的動能，除了來自全國各地的設計師齊聚一堂外，還有來自26國的駐台使節也到屏東體驗「屏東味」。蔡英文稱讚自從潘孟安上任後，屏東已是一個充滿設計感的城市。

今年台灣設計展從10月5日至10月20日登場，展覽以台糖縣民公園為主展區，屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區為衛星展區，同時涵蓋屏東美術館、竹田西勢樂智園區兩處設計熱點，串連了屏東市三大重要歷史場域，並以屏東產業、歷史、文化發展的過去、現在及未來為脈絡，運用設計轉化加值，創造屬於超級南方的城市新亮點。

屏東縣長潘孟安表示，台灣設計展在屏東，主展區選在深具歷史意涵的台糖縣民公園紙漿廠，這次邀集各領域頂尖的策展人，以在地生活情境融入設計元素，全方位展現屏東的特色、屏東的經驗與屏東的驕傲，希望讓設計走進生活，不再遙遠。

在揭幕式後，屏東縣長潘孟安並為總統蔡英文親自導覽主展區，策展單位把台糖縣民公園內占地面積2000坪的大型倉庫，設計成「超級市場」，設計環繞主展區的雲霄飛車式「超級假期」手推車裝置藝術，推車上載滿9項由設計師江孟芝所設計的屏東超級縣政寶石，也象徵著把屏東推往美好的未來。

主展區內共有5大主題展覽，包括「屏東西」、「屏動能」、「屏東製」、「屏東YA」等，另有「屏安村」從社會設計角度，實現全人照護、在地安老，還有設計賣店｢好屏未來市」，集結由北到南的文創代表品牌，現場還推出以屏東在地食材製作6款「好屏便當」、2款JR東日本鐵路便當，每日限量供應。

主展區並搭配「超級靚」夜間光藝展、周末假期超級市集、超級舞台等多項戶外展演活動。

台灣設計展今天下午在屏東揭幕，屏東縣長潘孟安親自為蔡英文總統導覽全場具「屏東味」...
台灣設計展今天下午在屏東揭幕，屏東縣長潘孟安親自為蔡英文總統導覽全場具「屏東味」的設計，蔡英文並親自體驗投影設計。記者翁禎霞／攝影
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台灣設計展今天下午在屏東揭幕，屏東縣長潘孟安親自為蔡英文總統導覽全場具「屏東味」...
台灣設計展今天下午在屏東揭幕，屏東縣長潘孟安親自為蔡英文總統導覽全場具「屏東味」的設計。記者翁禎霞／攝影
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即使是裝運水果的紙箱，設計師也能把紙箱設計成具屏東特色的外觀。記者翁禎霞／攝影
即使是裝運水果的紙箱，設計師也能把紙箱設計成具屏東特色的外觀。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣潘孟安

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