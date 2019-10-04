親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

解放軍十一秀肌肉：無人偵打體系成形

林鄭月娥宣布引用「緊急法」通過禁蒙面法 明起實施

救護車上救回一命 患者登門致謝兼學CPR

2019-10-04 15:09中央社 金門縣4日電

金門縣金城消防分隊最近執行一起到院前心肺功能停止（OHCA）救護案件，在救護車上將患者從鬼門關搶救回來。患者現已康復，專程到分隊致意並趁機學習心肺復甦術（CPR）。

金城消防隊今天發布新聞表示，9月9日下午，119勤務指揮中心接獲民眾報案指，金城鎮金門城一位民眾心肺功能停止，需要緊急送醫；轄區金城消防分隊接獲派遣後，立刻出動救護車，由隊員龍李來、陳天傑、消防役男黃楨翔和徐聖軒前往執行任務。

救護車趕抵現場後，陳天傑立即下車上前接觸患者，發現他的生命徵象呈現OHCA狀態，立即實施心臟按壓，並由龍李來、黃楨翔、徐聖軒合力實施CPR相關急救流程，貼上AED電擊器監測，現場並電擊2次、使用BVM正壓給氧、3號I-GEL建立上聲門呼吸道。隨後，救護車立即趕到金門醫院。

快到達醫院前，患者恢復心跳，但急救人員不敢大意，在救護車上持續積極實施急救處置。病患到院後，急診室醫護人員接手急救處置，為患者接上EKG心電圖監測儀監測時表示，患者已恢復心跳。病患後續經由金門醫院全力診治，並於當晚後送台灣治療，9月20日康復出院返金休養。

金城分隊表示，55歲的何姓民眾與妻子經營民宿，兩人攜帶自製有機烏梅汁到分隊致意，感謝救命之恩；夫妻倆並趁機機學習CPR，希望危急時刻能發揮一己之力，回饋需要的人。

何姓民眾案例是金城分隊繼成功救援董小弟後，近期又一挽回民眾性命的救護作為。金門縣消防局長翁宗堯表示肯定，並說，消防局會在各場合極力推廣CPR，鼓勵民眾學習，透過簡單的操作口訣「叫、叫、壓、電」，一技在身，在危急時刻必能派上用場。

患者救護車金門

相關新聞

實際行動守護南迴鄉民健康 盧克凡醫師獲模範公務人員

2019-10-04 13:33

「這才像國家生日！」 高雄市美濃、六龜國旗飄揚

2019-10-04 12:57

高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33

高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01

高雄抓違規 松藝路下月區間測速

2019-10-03 23:23

高雄多向違規監測系統 單日舉發33件

2019-10-03 23:19

恆春打造有機半島 蔥農卻步

2019-10-03 23:14

高雄二備金繳房屋稅 議員質疑非急迫

2019-10-03 23:13

七賢舊校區水坑養蚊蟲？ 「中旬填平」

2019-10-03 23:08

高雄漁貨賣出去了 外銷成長 22％

2019-10-03 23:05

屏東雷擊斷電波及高雄給水廠 水公司調10萬噸原水救急

2019-10-03 20:27

高雄仁武菱角節10月27日登場 紅菱宴每桌3300元

2019-10-03 19:25

屏東偏鄉小學用機器人學程式 想把家鄉故事也編進去

2019-10-03 18:58

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

美前副國務卿與學人中心拜會 韓國瑜 ：台美是重要夥伴

2019-10-03 17:01

鳳山暖警分局長 因為義警一句話大清早陪孩子上學

2019-10-03 14:56

韓國瑜選前百日搭船疑漏油 船公司：是黑煙附著在水面

2019-10-03 14:55

今年國慶煙火42分鐘 屏府邀民眾邊野餐邊欣賞

2019-10-03 14:44

夜遊「光體驗」 台灣設計展驚豔連連

2019-10-03 14:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

金門議長率團訪高市 為韓打氣

2019-10-03 23:11

比大腿粗6公尺長蟒蛇現身澄清湖 消防局小心翼翼抓捕

2019-10-03 20:31

高市多向違規監測系統上線執法 違規少了！

2019-10-03 12:26
看更多

熱門文章

比大腿粗6公尺長蟒蛇現身澄清湖 消防局小心翼翼抓捕

2019-10-03 20:31

啟赫營造傳跳票、下包跳腳 桃園多項公共工程受波及

2019-10-04 11:21

綠鬣蜥小時可愛長大嚇人 彰化縣野外今年又抓到50多隻

2019-10-03 19:53

寶特瓶大廠偷排廢氣重罰2020萬 中市府追繳1.2億空汙費

2019-10-04 12:48

嚇！貓羅溪防汛橋巨大裂縫 網友貼危橋照引起緊張

2019-10-03 21:10

影／6.5米巨蟒現身澄清湖草叢 警消7人合力圍捕

2019-10-03 21:15

「幹譙阿嬤」關心重機騎士 裝監視器警告別玩過頭

2019-10-04 09:02

黑板樹修剪成牙籤棒 苗栗稅務局：必要之惡

2019-10-03 17:35

106歲阿嬤重陽前夕仙逝 雲林縣長頒褒揚狀

2019-10-03 16:19

寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59

破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29

影／108歲全國最高齡鄰長 每天帶隊泡茶愛吃竹筍花生

2019-10-04 09:58

觀光拚南向 越南帥哥網紅遊基隆大讚色彩屋

2019-10-04 08:27

新北抓寶像到國外 觀旅局：4成外國人

2019-10-04 14:29

全國合法露營區才2% 南投露營業者要求盡快訂法

2019-10-03 16:18

高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33

「這才像國家生日！」 高雄市美濃、六龜國旗飄揚

2019-10-04 12:57

北市第五代嗡嗡包首亮相 國慶日當天限量發送

2019-10-04 10:59

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

韓國瑜小內閣 行政暨國際處處長丁樂群接任

2019-10-04 09:45

《返校》掀話題 陰險「白面教官」出自雲林戲偶雕刻師

2019-10-04 13:35

苗縣績優公寓大廈評選竹南首馥獲冠軍 組讀書會教鋼琴

2019-10-03 21:36

高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01

中市火警2勇消殉職 新北狂拆違建面積逾10萬坪

2019-10-03 20:20

解決水患！台南麻豆斥資1.5億 進行4項雨水下水道工程

2019-10-04 09:49

溪頭又見橫躺族 放心原來是森林瑜伽

2019-10-03 16:15

台中空品遭透 洪慈庸：空氣不會跟著市長換人就換新

2019-10-04 13:50

還原歷史！嘉市里長連署陳情阿里山公路起點改回嘉市

2019-10-04 10:22

瘋健身重訓過度 擔心努責現象上身

2019-10-03 21:12

活化！虎科大舊倉庫 變運動中心

2019-10-03 23:21

開直播被嗆斷手腳、槍殺爆頭 議員憂人身安全都告了

2019-10-03 20:00

影／第5代嗡嗡包亮相 兼具手提後背容量超大

2019-10-04 11:32

高雄抓違規 松藝路下月區間測速

2019-10-03 23:23

屏東雷擊斷電波及高雄給水廠 水公司調10萬噸原水救急

2019-10-03 20:27

「市民廣場」水琴窟啞了 苗市公所要開「嗓」

2019-10-03 19:31

影╱韓粉設漂白牆幫洗白 韓國瑜加油站基隆今晚成立

2019-10-03 19:26

高雄漁貨賣出去了 外銷成長 22％

2019-10-03 23:05

台南水道博物館「通氣孔柱」與大清郵筒「撞臉」

2019-10-04 09:45

添興師重陽敬老超霸氣 大手筆送1220包手工肉鬆

2019-10-03 19:57

影／穿越75年的越洋明信片 開啟一段中日忘年之交

2019-10-03 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top