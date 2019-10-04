守護南迴偏鄉健康 盧克凡獲模範公務員

2019-10-04 15:09 中央社 台東縣4日電



引進高醫進駐偏鄉、催生南迴醫療救護中心動工的台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，甫獲高醫傑出校友，日前再獲選108年行政院模範公務員。

盧克凡民國98年擔任大武衛生所醫師，剛好碰到莫拉克風災，台東南迴線不僅公路柔腸寸斷，大水沖斷了部落聯外道路，許多部落宛如孤島。盧克凡不是徒步就是搭直升機進入部落，協助當地居民醫療救護。

除了深入基層服務外，他也堅定偏鄉醫療不能落後，積極推動台東南迴線多項醫療升級計畫。去年5月，南迴鄉親期盼多年的「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」，在盧克凡催生下動工。完工後的這棟4層樓、990坪建築物，1樓為急診及門診區（牙科、婦產診療室等），2樓規劃腹膜透析室、復健室及眼科門診。

醫療不能等，新的緊急醫療照護中心尚未完成前，盧克凡今年1月憑著自己關係，引進母校高雄醫學大學醫療團隊進駐大武衛生所。隨高醫進駐，偏鄉的南迴線增加了肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等專科醫療服務，醫師陣容堅強。

醫療品質提升後，盧克凡下一步關心的是「南迴救護中心24小時急診醫療」。台東所有醫院自顧不暇，心有餘力不足，無法給予幫助，盧克凡只好又厚著臉皮，9月初回母校高醫求助。高雄醫學大學附設醫院的院長侯明鋒一看到他，開口就說「我們高醫來負責，放心放手去做，這件事就這樣成了」。

盧克凡說，高醫承接後的南迴24小時急診，不只設備提升，連護理師人力也加倍，因此希望南迴的護理人員回鄉服務，只要有心高醫也會幫忙培訓，讓醫護人員的質與量同時提升。

盧克凡守護偏鄉民眾健康，推動醫療升級，上個月獲高醫傑出校友，今天傳出獲選行政院模範公務人員，實至名歸，將於11月13日北上表揚。