實際行動守護南迴鄉民健康 盧克凡醫師獲模範公務人員

2019-10-04 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在偏鄉服務的台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，為落實醫療平權，用具體行動一步步推展醫療升級計畫，歷時10年催生成立「南迴醫療救護中心」，並增設第2專科門診、24小時急診、洗腎中心、復健中心等專門處理緊急傷患和急病患者，經縣府遴薦榮獲今年度行政院模範公務人員殊榮。

台東縣政府人事處表示，盧克凡堅定偏鄉醫療不能落後的信念，自98年擔任大武鄉衛生所醫師職務，深入基層服務偏鄉遠親；當年的八八風災重創台東時，大水沖斷大武鄉的聯外道路，大武鄉衛生所正值人力交接，無人可以協助，他乘坐救災直升機進入大武鄉，協助當地居民的醫療救護。

人事處說，盧克凡了解南迴醫療資源的窘境，將全國最高等級醫療中心的醫療水準帶入台東，提高偏鄉的醫療照護品質。結合桃園醫院協助影像判讀，南迴居民照超音波不必遠離家園，讓民眾早期診斷早期治療，享有雲端高科技的便利性，同時邀請高雄醫學院牙醫校友會至大武鄉衛生所門診，增加民眾牙科就診的方便性。