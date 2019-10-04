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實際行動守護南迴鄉民健康 盧克凡醫師獲模範公務人員

2019-10-04 13:33聯合報 記者潘欣中╱即時報導

偏鄉服務的台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，為落實醫療平權，用具體行動一步步推展醫療升級計畫，歷時10年催生成立「南迴醫療救護中心」，並增設第2專科門診、24小時急診、洗腎中心、復健中心等專門處理緊急傷患和急病患者，經縣府遴薦榮獲今年度行政院模範公務人員殊榮。

台東縣政府人事處表示，盧克凡堅定偏鄉醫療不能落後的信念，自98年擔任大武鄉衛生所醫師職務，深入基層服務偏鄉遠親；當年的八八風災重創台東時，大水沖斷大武鄉的聯外道路，大武鄉衛生所正值人力交接，無人可以協助，他乘坐救災直升機進入大武鄉，協助當地居民的醫療救護。

人事處說，盧克凡了解南迴醫療資源的窘境，將全國最高等級醫療中心的醫療水準帶入台東，提高偏鄉的醫療照護品質。結合桃園醫院協助影像判讀，南迴居民照超音波不必遠離家園，讓民眾早期診斷早期治療，享有雲端高科技的便利性，同時邀請高雄醫學院牙醫校友會至大武鄉衛生所門診，增加民眾牙科就診的方便性。

縣長饒慶鈴肯定盧克凡醫師於醫療上的專業、敬業、執著、勇於接受挑戰，積極爭取偏鄉醫療資源，是公務人員典範，除核定表揚為台東縣模範公務人員外，並遴薦參與行政院模範公務人員選拔，再度得到中央的肯定，從81位優秀參選者中脫穎而出，行政院將於11月13日在公務人力發展學院舉辦頒獎典禮，

在偏鄉服務的台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡（右），為落實醫療平權，用具體行動一步步...
在偏鄉服務的台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡（右），為落實醫療平權，用具體行動一步步推展醫療升級計畫，經縣府遴薦榮獲今年度行政院模範公務人員殊榮。圖／台東縣政府提供
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衛生所偏鄉台東

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