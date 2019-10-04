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全運會聖火到金門 期許選手為縣爭光

2019-10-04 13:38中央社 金門縣4日電

108年全國運動會聖火今天到金門，金門縣副縣長黃怡凱從全運會聖火組組長林祺文手中接下聖火後，金門聖火隊展開各鄉鎮聖火傳遞。黃怡凱期許選手為金門爭光。

全運會19日到24日在桃園市登場，聖火傳遞9月30日在桃園市舉行母火引燃儀式後，陸續傳遞到全台各縣市，今天跨海來到離島金門。全運會聖火組組長林祺文上午帶領團隊將聖火傳遞到金門縣政府廣場，金門縣副縣長黃怡凱率本地選手迎接。

黃怡凱接棒後，再引燃聖火給金門聖火隊。熱愛運動的黃怡凱學生時代擅長100公尺、200公尺短跑，並踢足球、打籃球，他期許選手拿出最好的表現，為金門爭光。黃怡凱32年前擔任縣府科員時曾陪同參與聖火傳遞，他說，也許今天的聖火隊成員中以後會出縣長或副縣長，將聖火精神一代傳一代。

金門聖火隊接著展開聖火傳遞，依序傳遞到金湖鎮市街、金寧鄉頂堡、經慈湖、金門高中，再傳到金城鎮市街。縣府教育處表示，全運會有35項運動賽事，金門縣代表隊114人將參加田徑、競技體操、籃球、羽球、桌球、網球、舉重、跆拳道和傳統龍舟9項賽事。

全運會聖火7日返抵台灣後，將再傳遞到其他縣市，17日返回桃園市，18日最後壓軸時進入桃園市縣立體育場，在賽會聖火台引燃。揭開天的108年全國運動會。

金門足球

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