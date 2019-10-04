「蔡賴配」玄機？ 陳致中質詢時跨市捧賴清德批韓

2019-10-04 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



即使行政院前院長賴清德未對「蔡賴配」鬆口，但民進黨內「蔡賴配」的呼聲愈來愈高，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中今天上午在高市議會質詢高雄市政府還債問題時，未舉前市長陳菊主政高雄時還債百多億之例，而是跨縣市以賴清德當台南市長時還債情形為例，要高雄市政府展現還債的企圖心。

陳致中質詢後受訪時表示，他是支持「蔡賴配」，但今天是因為質詢時間不夠，所以來不及提前市長陳菊時市府還債百多億之事。

事實上，陳致中今天在財經部門質詢，明顯彰顯總統蔡英文主政的中央政府對高雄市建設很支持，並沒有「卡韓」，然後拿賴清德主政的台南市政府對照目前國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜團隊處理財政方式，批韓團隊不該說中央卡韓和未規畫扎扎實實的還債計畫，有幫「蔡、賴」批「韓」的意謂。

陳致中說，高市府號稱招商1840億元，其中受惠於行政院「歡迎台商回台投資行動方案」共有5件大型投資案，共約1245億元挹注高雄，另外前朝市府主導的則有117億元，換言之，真正屬於韓市府主導的金額是478億元，先不論這478億元最終的到位情況如何，中央助韓67%，韓團隊只占26%，中央並沒有「卡韓」。

在還債方面，陳致中問財政局長李樑堅，今年高雄市的歲入其實有增加131.95億，當然，裡面中央計畫型補助有94億，但是扣掉這些，其他還有37.81億，將近40億是市府可以比較自由來運用的，尤其高市的歲入有增加，但是歲出並沒有降低規模。

陳致中問李樑堅，高雄市政府打算什麼時候開始償還債務？比如就任第一年要還多少？他不敢說市府一次還100億、1000億，但不知什麼時候可以開始還債？

李樑堅說到任財政局大概9個多月，會先盤點高市目前面對的債務結構內涵是什麼？會產生債務的原因是什麼？市長韓國瑜也曾在議會答覆很清楚，像市府今年的歲出入差短是65.46億，今年的決算在明年出來，如果有多餘的錢，比如說經由開源節流，有剩下錢，就會去執行還債的任務。

李樑堅說，高市府有做十年債務結構，當然最理想的狀況要中央經費多多補助高雄，包括修改財政收支劃分法，第二是 高市府透過開源的手段，第三是透過節流來控管支出的方式；目前捷運黃線要啟動，鐵路地下化錢要到期，短期之內要償還「大量債務」，那是不太可能的事，可是，如果108年度決算有65.46億差短，經過開源跟節流剩70億，就多餘的錢5億元可以去還債。

陳致中說，李所言就是「如果」，即不知道什麼時候開始還債，還在努力中，但他覺得，高雄市政府的企圖心不夠，他本來是希望聽到財主單位有完整規劃怎麼樣去還債、何時可以開始還債，就算扎扎實實還1塊錢，也是還。

陳致中提供台南市政府的例子給李樑堅參考。陳說，賴清德就任台南市長時，承接前面的債務有1007億，但是在賴去接行政院長之前的7年內，台南市還債175億，這不敢說非常大量，但是起碼有開始做，所以台南市的舉債空間增到722億。

陳致中建議高雄市財政局，扎扎實實去還債務，不是玩數字遊戲或大挪移。