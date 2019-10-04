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高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿和總經理洪東煒傳出互槓丶不合之事，高雄市都發局長丶也是土開公司董事之一的林裕益4日凌晨發文挺洪東煒，呼籲沈妙姿「不在其位，不謀其政」，尊重公司「總經理制」的經營治理制度。

林裕益表示，土開公司治理制度，早在2015年前市府與港務公司協商平台會議結論，即已明定合資公司經營採行「總經理制」，籲請沈董事長「不在其位，不謀其政」，並尊重公司經營治理制度。

林裕益指出，土開公司成立之初，2015年5月4日即由當時高雄市副市長許立明、港務公司董事長張志清共同主持，召開「高雄港市合組資產開發股份有限公司」研商平台第1次會議結論，已明定公司治理制度，即公司經營採行「總經理制」。

林強調，高雄市前副市長洪東煒總經理，學經歷豐富，專業不容質疑。洪是國立中山大學公共事務管理研究所博士，也是擔任國立高雄科技大學會計研究所兼任副教授。

他表示，洪從事公職超過40年，曾任高雄國稅局副局長、高雄市財政局代理局長、副局長、主任秘書、高雄市政府秘書處專門委員、財政部稅制委員會執行秘書、高雄市稅捐處處長、國稅局副局長、高雄市副市長等職，相關專業不容質疑。

林裕益籲請沈尊重洪的專業治理能力，土開公司過去預算收支編列，如有不當之處，應藉此機會，借重洪的專才，加速公司財務整頓，以改善公司經營困境，提升營運績效。

土開公司由台灣港務公司和高雄市政府合組，董事長由港務公司指派，總經理由高雄市政府任命。

高雄市高雄港中山大學

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