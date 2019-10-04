高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台灣港務公司和高雄市政府合組高雄港區土地開發公司，董事長沈妙姿由港務公司指派，總經理洪東煒由高雄市政府指派。最近這兩位公司高層為了如何匡列110年度預算，傳出「互槓」「爭吵」之事。洪東煒指責沈妙姿似疏忽公司是總經理制，沈妙姿說她只是要公司人員匡列成本與收入時能精確一點。

洪東煒到土開公司之前是高雄市長韓國瑜小內閣的副市長，有稅捐、國稅機關豐富的公務員經歷，今年8月底轉任土開公司總經理；沈妙姿任董事長之前是高雄市前市長陳菊指派的土開公司總經理，是市府由誠品書店挖角的經營高手。

兩人的工作經歷不同，洪出身公務機關，沈來自民營企業；兩人背後的「主政政黨」不同，洪由目前國民黨主政的高雄市政府指派，沈代表的台灣港務公司由交通部100%持股，目前中央執政的是民進黨。比較特別的是，韓國瑜是國民黨總統參選人，正挑戰尋求連任的現任總統蔡英文。

洪東煒說，目前正在匡列110年預算，他對同仁採大原則方式，例如110年的營業收入不能低於109年、稅前淨利要達一定目標等，因為現在108年的預算還在執行，109年的預算還未執行，11 0年只能粗估，但沈妙姿卻一再要同仁精確估算，屢屢對同仁嚴詞以對，還質疑他懂不懂預算，不尊重公司的總經理制，令他氣到差點心臟病發。

沈妙姿說，土開公司不是公務機關，而且要面對中央和地方民代，她來自民間公司，了解公司營運要有明確的成本和收入數據，這與公務機關編預算不同，所以匡列110預算時，才會請同仁把相關數據的計算基礎列清楚，例如公司租賃的土地一坪是多少錢、1 年後要怎麼做等；洪東煒到任公司總經理才一個多月，她是前任總經理，總是想儘量幫助公司，何況公司要向董事會報告，也要向港務公司報告，所以她才請同仁把相關數據匡列精確。

兩人領導風格不同，洪東煒認為沈妙姿的領導作風要修正一下，避免對同仁造成太大的壓力；沈妙姿覺得自己就事論事，與洪相處融洽，也許需要更多溝通。

高雄市政府要推動韓國瑜重要政見愛情產業鏈、愛情摩天輪，看中高雄港部分區域，更需土開公司合作推動，現在分別代表中央的董事長和代表高雄市政府的總經理傳出不合，是不是影響愛情摩天輪的推動，頗受注目。