親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

高港土開高層互槓 董事長：討論過程不同意見

2019-10-03 20:01中央社 高雄3日電

高雄港區土地開發公司總經理洪東煒不滿被質疑「懂不懂預算」，在和董事長沈妙姿討論預算時怒批「不尊重、要逼瘋同仁」。沈妙姿回應媒體兩人相處融洽，討論過程有不同意見是正常的。

洪東煒是原任高市府副市長，8月底轉任土開公司總經理，原任總經理沈妙姿升任董事長。近來外傳兩人不合，沈妙姿還在高階主管會議批評洪東煒「懂不懂預算」，昨天還因為預提110年預算，洪東煒槓上了沈妙姿，在3名處長面前怒嗆沈妙姿「不傾聽基層說法、不尊重專業、要逼瘋同仁」。

洪東煒接受中央社記者電話採訪時怒氣未消，續批沈妙姿自以為是，已經不理總經理，還不尊重公司總經理制的管理，也不尊重專業人員編列的預算依據。洪東煒說，他教過預算法，怎麼會不懂預算，高市府明年度總預算也是他幫忙編列並將資本門提高到20%。

他不否認在董事長室怒槓沈妙姿數分鐘，還說當下讓他氣到快要心臟病發作、血壓飆高，直呼「阿彌陀佛」。兩人昨天爭執和不愉快，洪東煒今天請休假，媒體詢問未來要怎麼互動，他說「平常心啦、互相尊重」。

面對洪東煒的指控和批評，沈妙姿告訴中央社記者，洪東煒接任一個多月，有很多業務需要了解；她和洪東煒相處融洽，討論過程有不同意見是正常的，因為預提預算要有依據。她說預算要趕快定案交給母公司並提交交通部。

心臟病高雄港

相關新聞

屏東偏鄉小學用機器人學程式 想把家鄉故事也編進去

2019-10-03 18:58

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

美前副國務卿與學人中心拜會 韓國瑜 ：台美是重要夥伴

2019-10-03 17:01

鳳山暖警分局長 因為義警一句話大清早陪孩子上學

2019-10-03 14:56

韓國瑜選前百日搭船疑漏油 船公司：是黑煙附著在水面

2019-10-03 14:55

今年國慶煙火42分鐘 屏府邀民眾邊野餐邊欣賞

2019-10-03 14:44

夜遊「光體驗」 台灣設計展驚豔連連

2019-10-03 14:18

高市多向違規監測系統上線執法 違規少了！

2019-10-03 12:26

十一長假 金門小三通人潮回流

2019-10-03 00:06

高市府助青創 貸款期限7年

2019-10-02 23:54

高雄海音中心 與音樂職人連線

2019-10-02 23:50

9旬嬤拚了 繪製3D耶誕樹

2019-10-02 23:47

陳致中批市府砍老人福利 社會局：一毛沒少別造謠

2019-10-02 18:33

原來柯南的鼻子最難畫 日本動畫大師透露每個人物都愛

2019-10-02 17:52

台灣設計展開展 推出屏東限定便當

2019-10-02 16:52

金門家扶建扶幼館經費短缺 后湖許氏宗親會慨捐10萬元

2019-10-02 16:34

馬祖居民有福了！「中信銀行ATM」首度進駐贈好康

2019-10-02 16:32

6日海洋生態文化節 來高雄茄萣搧海風、玩風帆

2019-10-02 16:29

影╱雙層巴士首次到屏東 因為太熱還得「戴斗笠」！

2019-10-02 15:43

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高雄流行音樂中心CI亮相 韓國瑜：打造南台灣音樂重鎮

2019-10-02 18:35

高雄仁武慈暉志願協會「千歲班」 3D繪畫也難不倒

2019-10-02 18:34

高流中心工程延宕 市府出示監院報告反擊尹立被糾正

2019-10-02 18:30
看更多

熱門文章

桃園今年大量解雇5527人 近年新高

2019-10-02 23:56

南門市場將拆除 周末熄燈前3天推感恩優惠

2019-10-02 21:05

悠遊卡從領先到落後 議員批：政治酬庸是最大問題

2019-10-03 13:14

基隆1周遭偷排2次油汙 里民難忍惡臭環局追禍首

2019-10-03 08:26

比1280吃到飽還便宜？議員建議北市推境內800元月票

2019-10-03 15:30

高市多向違規監測系統上線執法 違規少了！

2019-10-03 12:26

空品差桃園市全橘色 湖口紅色警戒

2019-10-03 09:40

與蔡英文同訪新北 朱立倫：總統真好沒有平日假日問題

2019-10-03 12:26

日月潭花火嘉年華4日起展開 白天玩到晚上體驗很不同

2019-10-03 06:59

黑板樹修剪成牙籤棒 苗栗稅務局：必要之惡

2019-10-03 17:35

東山吉貝耍阿立母夜祭深夜登場 空拍族絕跡

2019-10-02 23:46

106歲阿嬤重陽前夕仙逝 雲林縣長頒褒揚狀

2019-10-03 16:19

台南市警二分局警備隊副隊長赴警大受訓 候用晉陞巡官

2019-10-03 01:02

住戶巷口堆回收物 警方會同環保局強制清運

2019-10-03 14:13

板橋私幼超收90生 突檢發現藏密室 重罰30萬令停招

2019-10-02 23:54

寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59

公道三拆遷戶陳情先建後拆 竹市府：已合理補償保權益

2019-10-03 15:47

黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58

台灣設計展 雙層巴士十足「屏東味」

2019-10-02 23:54

溪頭又見橫躺族 放心原來是森林瑜伽

2019-10-03 16:15

影／陳其邁學騎獨輪車糗扶柱 姿勢太逗笑翻全場

2019-10-02 20:28

分享人瑞「三空」養生 鄭文燦：腦袋空、肚空、床空

2019-10-02 22:10

大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39

學生食物中毒1個月 衛局未公布結果遭議員批

2019-10-02 20:30

明德水庫水源直送 這裡養的大閘蟹有藺草提味

2019-10-03 16:07

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

韓國瑜選前百日搭船疑漏油 船公司：是黑煙附著在水面

2019-10-03 14:55

網美們注意！40座超美發光蒲公英 內湖美堤公園登場

2019-10-03 15:28

防水添利器 台南移動式防水擋板演練逼真

2019-10-03 13:06

醫療補破洞 后里將設醫院、長照機構

2019-10-03 00:14

民權大橋下陷問題 議員批：無具體改善還想粉飾太平

2019-10-03 17:37

南門市場改建案都審 委員會要求降低1樓離地高度

2019-10-03 14:09

鳳山暖警分局長 因為義警一句話大清早陪孩子上學

2019-10-03 14:56

台聯抗議「放任統促黨」 柯文哲：依法行政

2019-10-02 23:41

經典眷村菜上桌！食神媽媽12日開飯 開放認桌

2019-10-02 23:32

北市空品恐亮紅燈 明天出門要注意

2019-10-02 20:27

破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29

美前副國務卿與學人中心拜會 韓國瑜 ：台美是重要夥伴

2019-10-03 17:01

全國合法露營區才2% 南投露營業者要求盡快訂法

2019-10-03 16:18

梧棲死亡車禍路口 裝設太陽能閃光燈

2019-10-03 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top