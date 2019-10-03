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高雄左營萬年季 國慶連假登場

2019-10-03 19:25聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

邁入第19年的高雄左營萬年季，今年將從10月10日到13日舉行，蓮潭路上的北極亭、春秋閣連接五里亭的長橋與龍虎塔九曲橋三大燈區，今晚7點起正式點燈，10日起為火獅點睛，並展開一連串慶典活動。

副市長李四川表示，高雄左營萬年季在國慶連續假期舉行，從早上9點半到晚上9點半，每天都有精彩豐富的活動，蓮潭路上的北極亭、春秋閣連接五里亭的長橋與龍虎塔九曲橋三大燈區，昨晚7點正式點燈，一直到10月13日活動結束。

民政局長曹桓榮說，今年的火獅以傳統技藝工法結合金、木、水、火、土的五行色彩，雄壯威武的火獅，腳踏招財進寶錢幣，能在火獅祈福出巡期間帶給每一個人富貴、好運。

萬年季10月10日晚間6點開幕，高雄市韓國瑜親自為火獅點睛開光，接著有玖壹壹及知名饒舌歌手表演；10月11日台語歡樂夜；10月12日民歌群星再現民歌風華；10月13日閉幕晚會上將配合火獅燒化，百架無人機同步展演，讓萬年季再掀高潮。

高雄市民政局表示，活動期間還有攻炮城、闖關運動趴等趣味遊戲，為鼓勵民眾多參訪廟宇，舉辦「廟宇闖關活動」，民眾親往高雄左營萬年季環潭廟宇參觀，完成其中6間廟宇並「拍照打卡」即闖關成功，可獲得限量紀念品。

邁入第19年的高雄左營萬年季，今年將從10月10日到13日舉行。記者蔡孟妤／攝影
邁入第19年的高雄左營萬年季，今年將從10月10日到13日舉行。記者蔡孟妤／攝影
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北極高雄市韓國瑜

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