高雄左營萬年季 國慶連假登場

2019-10-03 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



邁入第19年的高雄左營萬年季，今年將從10月10日到13日舉行，蓮潭路上的北極亭、春秋閣連接五里亭的長橋與龍虎塔九曲橋三大燈區，今晚7點起正式點燈，10日起為火獅點睛，並展開一連串慶典活動。

副市長李四川表示，高雄左營萬年季在國慶連續假期舉行，從早上9點半到晚上9點半，每天都有精彩豐富的活動，蓮潭路上的北極亭、春秋閣連接五里亭的長橋與龍虎塔九曲橋三大燈區，昨晚7點正式點燈，一直到10月13日活動結束。

民政局長曹桓榮說，今年的火獅以傳統技藝工法結合金、木、水、火、土的五行色彩，雄壯威武的火獅，腳踏招財進寶錢幣，能在火獅祈福出巡期間帶給每一個人富貴、好運。

萬年季10月10日晚間6點開幕，高雄市長韓國瑜親自為火獅點睛開光，接著有玖壹壹及知名饒舌歌手表演；10月11日台語歡樂夜；10月12日民歌群星再現民歌風華；10月13日閉幕晚會上將配合火獅燒化，百架無人機同步展演，讓萬年季再掀高潮。