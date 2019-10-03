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屏東偏鄉小學用機器人學程式 想把家鄉故事也編進去

2019-10-03 18:58聯合報 記者江國豪╱即時報導

偏鄉教育也很科技！屏東縣長治鄉長興國小透過互動機器人，進行程式語言教學，透過指令卡就能編排機器人移動路徑，建構起編排程式的基礎概念，再搭配地圖完成任務、說故事，培養邏輯思維及創造力，學生從玩中學得更起勁。校長陳淑蕙表示，長興正在嘗試把程式與鄉土教育串連再進化，學生們也期待把在地的客庄故事當題材，繪製出一套專屬長治的故事系統。

陳淑蕙說，日前帶學生參與屏東教育設計展試營運，設攤展示互動機器人，學生在分享最愛且獨有的教材時，有著十足的自信及優越感。也是這次經驗讓學生更熱於發表所學並與人接觸，回到學校後，每天都再反覆詢問「校長我們什麼時候還要再去展覽」。因此教育設計展除呈現屏東豐碩的教育成果外，也出乎意料的創造出許多對學生的正向影響。

而對於程式學習，陳認為現在的孩子手機或網路成癮嚴重，代表他是科技的追隨者，而非創造者。最多就是一個很會玩手遊，然後任何行事都重度仰賴網路的依附者。試想，這樣孩子的眼界和格局，有辦法讓他比起其他人更有機會做自己想做的事、更有機會接近夢想、更有機會活成自己想要的樣子嗎？與其這樣，不如讓孩子充分理解電腦和網路是如何的運行後，讓他主動思考該在科技網絡世界裡，扮演何種角色。這也是長興一定積極的想讓孩子接觸程式語言的一大思考點。

長興國小也正在進行一場程式與鄉土教育串連的實驗，透過互動機器人，學生主動學習意願強，甚至想到以火燒庄戰役或長治街景圖為背景，希望編能出一套長治鄉的專屬教材。陳淑蕙也樂見學生透過實際田調，來深度認識家鄉，爾後也能透過這份教材，讓其他地區學生從玩中學，進一步來認識長治。

長興國小透過互動機器人，進行程式語言教學，學生們期待能取材在地的客庄故事，繪製出...
長興國小透過互動機器人，進行程式語言教學，學生們期待能取材在地的客庄故事，繪製出一套專屬長治鄉的故事系統。記者江國豪／攝影
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長興國小透過互動機器人，進行程式語言教學，學生們期待能取材在地的客庄故事，繪製出...
長興國小透過互動機器人，進行程式語言教學，學生們期待能取材在地的客庄故事，繪製出一套專屬長治鄉的故事系統。記者江國豪／攝影
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長興國小透過互動機器人，進行程式語言教學，學生們期待能取材在地的客庄故事，繪製出...
長興國小透過互動機器人，進行程式語言教學，學生們期待能取材在地的客庄故事，繪製出一套專屬長治鄉的故事系統。記者江國豪／攝影
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