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韓國瑜高市議會接見當選聲起 遭批踐踏民意殿堂

2019-10-03 18:07中央社 高雄3日電

韓國瑜射出穿雲箭。記者蔡容喬／攝影
韓國瑜射出穿雲箭。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜投入總統選舉的步調越來越緊湊，今天他還到議會會晤金門縣議會參訪團並接受加油打氣喊「當選」。民進黨高雄市議員黃文益反對將民意殿堂變競辦，勿再藐視議會。

金門縣議會包括國民黨籍議長洪允典在內6名議員到高市議會參訪，並為韓國瑜競選總統加油打氣，他們還送上包子、菜頭、粽子、蒜及金門高粱酒5種象徵好采頭的禮物，並高喊「韓國瑜當選」，雙方互動熱烈。

韓國瑜今天行程滿檔，一早到永安區訪視石斑魚養殖，了解漁獲及外銷情形，韓國瑜競選辦公室也臨時通知中午在高雄棧貳庫有「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，11時10分還有一個在高雄市議會會見金門議員訪問團的行程。

韓國瑜匆忙的行程，和金門縣議員只有數十分鐘的會晤，但是議員不忘為他加油打氣，拚選舉並高喊「韓國瑜當選」。

民進黨市議員林智鴻指出，韓國瑜多次宣示平日拚市政、假日跑選舉，但是近來平日也常有國政行程，既然想選總統就不要扭扭捏捏，一下子用午休息時間，一下子晚上造勢，現在還利用上班時間、借議會場域為選舉造勢，不滿韓國瑜把市議會當成市府的議會局，小伎倆小步數只是曝露他的選情低迷。

民進黨市議員黃文益批評韓國瑜藐視市議會，日前有「竹竹苗後援會」百人在高雄市議會為韓國瑜加油打氣，今天又有金門參訪團來加油喊當選。黃文益說議會是民意殿堂，歡迎議會交流，但非為特定政黨造勢的地方，籲韓國瑜勿再踐踏民意殿堂，藐視議會，要為韓國瑜加油打氣應到競選辦公室才對。

韓國瑜金門2020選舉

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