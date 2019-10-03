孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



偏鄉高齡人口多、新生兒少，高市旗美地區第一處整合老人與幼兒資源的世代中心今天下午在美濃區成立，重新整修的老人活動中心功能增加，社區長輩可聚在一起喝咖啡、唱山歌，也能到樓下與社區幼兒互動、玩遊戲，老幼共融的空間充滿歡笑聲。

美濃總人口數近4萬人，65歲以上長輩占25.4％、6歲以下兒童僅3.45%，兩者比例相差懸殊。高市府社會局爭取經費，花費1346萬元整修美濃老人文康中心轉型成世代中心，目前1樓是育兒資源中心，規劃遊戲與圖書空間，免費提供教具與遊戲器材；2樓則是老人長青中心，設有多功能教室與交誼中心。

今天下午，美濃世代中心揭牌啟用，此處也是全高市第15處世代中心。社會局長黃淵源、美濃區長鍾炳光等人與社區長輩共同揭牌，日後老人長青中心委託晨曦社福促進會營運，育兒資源中心已由伊甸社福基金會承辦。

社會局長黃淵源表示，時下社會人口老化、年輕人又不生，高市老年人口比達15.48％，育兒資源中心同時也是發育遲緩兒篩檢站，長青中心則可讓長輩多常參與活動以延緩智能老化，世代中心可將兩者功能合而為一。

美濃共用中心揭牌日，甲仙、旗山等鄰近社區長輩也來美濃「逗熱鬧」。走入1樓，多名社區媽媽與阿嬤帶著小朋友在資源中心玩遊戲，2樓則是長輩專屬空間，一群美濃長者在教室練唱客家山歌，其餘人則聚在交誼廳喝咖啡吃點心。一名甲仙阿嬤說，社區有個喝咖啡的地方真好，羨慕美濃老人有這樣的活動空間，這是最好的「重陽節禮物」。