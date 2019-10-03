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美前副國務卿與學人中心拜會 韓國瑜 ：台美是重要夥伴

2019-10-03 17:01聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

美國前副國務卿尼格羅龐提大使(The Hon. John D. Negroponte)今日率美國「威爾遜國際學人中心訪問團」拜會高雄市長韓國瑜，雙方就高雄經貿發展及台灣政經前景進行交流。

韓國瑜表示，「威爾遜國際學人中心」落實自由、平等的民主精神，和台灣最珍視的價值不謀而合，並希望與會的貴賓都喜歡高雄這座美麗又熱情的城市。

韓國瑜強調，美國是台灣的重要夥伴，作為高雄市長，自己不只要為高雄拚經濟、更要為台灣拚外交。他提到自己擁有軍人的背景，非常重視台灣的國防問題，定會與美國緊密合作；並說明以台灣的現況，「開放」是唯一的道路，要設立自由經濟貿易區、和他國簽訂FTA；面對兩岸關係要開啟對話，以確保台灣安全；更重要的是，堅持台灣自由民主的價值，也希望藉此機會與訪團討論台美各項交流議題，共同尋找更多的合作機會。

美國前副國務卿、約翰･尼格羅龐提大使致詞表示，這是第二次來台，上次是總統剛就任是2016年，這次來主要是希望了解台灣現狀，把這些資訊帶去美國，讓美國民眾也能了解台灣及目前亞太地區發展。感謝韓國瑜願意會面，也希望今天討論有豐碩成果，對台灣現狀有更多了解。

「威爾遜國際學人中心」是設於美國華盛頓特區的智庫，於2019年頒布的世界智庫排名為全球第11、美國國內第5，為美國重要的智庫、政治立場中立。自1968年成立以來，匯集學術、企業、政治等各界專家學者擔任廣泛領域之獨立研究，為美國國會、中央政府和社會提供可行的政策。

美國前副國務卿尼格羅龐提大使(The Hon. John D. Negropon...
美國前副國務卿尼格羅龐提大使(The Hon. John D. Negroponte)今日率美國「威爾遜國際學人中心訪問團」拜會高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤/攝影
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