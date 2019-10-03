設計融入長照 屏東竹田樂智友善社區超越荷蘭

2019-10-03 15:49 中央社 屏東縣3日電



屏東縣在竹田鄉推動全台首座「高齡樂智友善示範社區」。圖／屏東縣政府提供 分享 facebook 台灣設計展5日至20日在屏東舉辦，展示熱點之一的竹田鄉「高齡樂智友善社區」，將設計融入長照、交通和產業，縣衛生局表示，真實的樂智友善社區超越荷蘭「失智村」。

縣衛生局表示，竹田「高齡樂智友善社區」建置獲衛福部、客委會及經濟部工業局經費補助，以客家文物館、竹田國中和老人文康中心鄰近西勢火車站為範圍，打造竹田鄉西勢村成為高齡及失智者的友善樂園。

衛生局企劃科長齊萱表示，荷蘭「失智村」裡的鄰人、店員或路人多由醫護人員假扮，讓失智患者感覺有個安全友善的環境，而竹田鄉西勢村的樂智友善社區則是個真實的樂智村。

衛生局表示，社區內有多項友善軟、硬體設施，除提供長者參與課程外並建構照顧者關懷網絡，邀請社區長者及民眾共同參與，並提供諮詢服務。結合周邊特色店家、客庄產業及館藏文物舉辦各項活動，每週有DIY課程，供遊客深度體驗客家文化，另規劃3條單車輕旅行路線，延伸旅遊行程。

9月26日啟動的全台首座結合屏安福Ｄ+卡功能的「智慧化候車亭」，亭內設有手動按壓候車系統，當配戴有屏安福Ｄ+卡的長輩走進候車亭，不須按壓即可自動感應，點亮候車亭上方的燈，讓公車駕駛在進站前就知道候車亭內有長輩候車，免除長輩在路側危險揮手候車，或因動作緩慢而發生車輛過站不停的窘境。

另外，透過微定位技術與WiFi技術應用，長輩隨身配戴的「屏安福D+卡」，在西勢村的範圍內活動，照護者可透過手機掌握長輩行蹤。

社區裡還有全台首創老人燈光輔助系統「長輩版」小綠人，造型活潑溫馨可愛，號誌也特別放大，將生活結合設計與科技，讓長輩過馬路看紅綠燈不吃力，維護長輩行的安全。

衛生局表示，屏安村是屏東縣重要施政目標，「竹田西勢樂智友善社區」則是實踐屏安村的代表作，台灣設計展期間設置長照體驗教室，讓參觀民眾藉由穿戴輔具體驗長者身心退化的諸多不便，激發同理長者的心理。

台灣設計展期間每天上午9時至下午5時，有導覽解說員，引導民眾體驗科技、人文、教育、照護等各項友善措施，團體可預約。