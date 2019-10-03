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夜遊「光體驗」 台灣設計展驚豔連連

2019-10-03 14:18聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

今年首次在屏東的台灣設計展，以「沉浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗，運用科技聲光特效融入地景，昨晚試燈後立刻讓外界驚豔連連，屏東縣潘孟安邀請民眾一定要來逛逛最大規模的設計超市，並欣賞奇幻的光藝術。

台灣設計展10月5日揭幕，為期16天，展覽開放時間從下午1時至9時，主展區台糖縣民公園『超級南-設計超市』集結五大主題展覽、1家設計賣店，更延伸至戶外光藝展演，讓民眾也能夜遊設計展。

縣長潘孟安表示，今年屏東舉辦的台灣設計展有別於以往，以更生活化、在地化的方式，拉進與設計的距離。這次設計展首創夜遊光體驗，以聲光電的科技應用，並充分結合地貌特性，透由夢幻般的燈光投影，以及身歷其境的音效，感受意想不到的奇幻世界。

｢超級靚」夜遊光體驗於設計展期間每天晚上5時至9時，分成4個情境，民眾可以先在展區入口透過數位互動裝置拍下個人影像，之後會驚喜發現你的影像投映在主展區牆上，還可自拍留念。再沿著縣民公園後方綠林，在樹上飛舞的光環、河裡游出美麗的幻彩魚，伴隨著大自然的蟲鳴、潮汐聲，在多元情境的排列組合下，漫步其中感受有別於白天的浪漫氛圍。

文化處表示，目前有不少先進國家引進「夜遊」相關的資源在特色地區及文化上呈現，是一種全新的文化旅遊型態。這次主展區台糖縣民公園，原為紙漿廠，同時也是歷史建築，希望藉由夜遊體驗，鼓勵更多人走進來。

今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖...
今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖／屏東縣政府提供
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今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖...
今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖／屏東縣政府提供
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今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖...
今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖／屏東縣政府提供
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今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖／屏東縣政府提供
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今年首次在屏東的台灣設計展，以「沈浸式」的光影手法，打造全台第一個夜遊光體驗。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣潘孟安

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