政府撒錢補助旅遊 立委許淑華擔心經費「有去無回」

2019-10-03 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



受到陸客減少影響，台灣觀光受到衝擊，立委許淑華今天表示，不僅觀光旅館住用率下降、一般旅館更自2016年跌破50％大關，政府推出的旅遊補助，都是以觀光發展基金為經費來源，但持續撒錢的結果，讓觀光發展基金收入縮減，顯然這些補助措施產生的觀光產值並未流回基金，等於「有去無回」，要求政府應建立更完善的財務回饋機制。

許淑華說，受到陸客減少影響，觀光旅館的住用率持續下降，2015年觀光旅館住用率為69.33%，2018年為63.27%，2016年的營業收入負成長，2018年底甚至出現旅館倒閉潮，而一般旅館住用率自2016年跌破50%的大關。

為防止年金改革與陸客來台減少雙重衝擊，交通部觀光局近年分別推出「前進花東‧高屏暖冬遊獎勵及推廣措施」、「擴大國旅暖冬遊補助」、「春遊專案」、「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」等。

據查這些補助經費來源皆為觀光發展基金，2017年基金收入81億元，支出55億元，剩餘25.9億元；2018年基金收入81.5億元，支出63億元，剩餘18.4億元，顯示基金收入金額逐漸縮減，而今年更要使用觀光發展基金補助36億。觀光發展基金投資應要有效益，補助產生的觀光產值並未流回基金，等於是「有去無回」，政府應該規畫建立更完善的財務回饋或循環機制。

而政府開放新南向國家免簽，姑且不論我國開放免簽是否獲得對象國家同等開放，但外交部曾評估延長新加坡、馬來西亞免、汶萊、泰國免簽時提過，在台逾期停留、非法打工及犯罪率均在可控制範圍內，但事實並非如此。