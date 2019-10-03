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韓國瑜11月訪美？ 綠批將缺席總質詢 藍挺請假

2019-10-03 12:28聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨總統參選人、高雄市韓國瑜可能11月訪美，即他可能在高雄市議會定期大會總質詢期間請假。韓競辦人士今天未證實，另有人表示去美國協調的第三組人馬還沒有回國，韓國瑜到底何時訪美，其實未定。不過，高雄市議會民進黨議員紛紛批韓，陳致中批到底是訪美行程重要還是市政重要？林智鴻再度要韓國瑜辭市長職。國民黨議員中，有人建議韓國瑜不管何時訪美，總質詢不如都請假，不必讓綠營議員藉機發揮。

韓國瑜今天上午被問到訪美日程時，沒有回應，韓團隊有人表示可能是11月第二個星期出訪，但也有人說前往美國協調的人馬中，第三組（第三批）人士都未回國，相關細節未定案，所以也不一定11月或11月第二星期前往，一切要等細節定案之後較確定。

韓國瑜團隊相關人士說，韓國瑜訪美主要是透過國民黨人士訪美模式安排，不會透過我外交系統；面對議會市政總質詢，韓可能部分日程請假、會列席部分總質詢。

韓國瑜可能11月訪美的消息傳出後，陳致中在官line發文問韓國瑜，「訪美行程比高雄市政重要嗎？」、「選舉造勢比高雄市民優先嗎？」，那一位民選市長會選在議會總質詢期間請假10天不見人影？林智鴻則批韓與其向議會請假躲避總質詢，倒不如直接跟市民請辭專心選總統。

高雄市議會國民黨團有人建議韓國瑜乾脆總質詢起就請假，不必到議會讓民進黨議員有「發揮」的機會，反正民進黨議員只是要讓韓「難看」而已。

民進黨議員邱俊憲、高閔琳、康裕成準備好韓國瑜的人形立牌，打算韓一旦在總質詢期間請假，質詢時要把人形立牌放在市長列席座位上，就質詢人形立牌。

高雄市議會總質詢自10月31日開始到11月29日，上午總質詢，下午預算審查。

高雄市長韓國瑜訪美行程可能在市政總質詢期間，藍綠議員對韓請假與否各有意見。記者楊...
高雄市長韓國瑜訪美行程可能在市政總質詢期間，藍綠議員對韓請假與否各有意見。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜高雄市民進黨

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