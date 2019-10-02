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韓國瑜青年支持度低 局長林鼎超：政策尚未落實

2019-10-02 20:16中央社 高雄2日電

高市府昨天才成立青年局，民進黨市議員康裕成今天就點名青年局長林鼎超，請他剖析市長韓國瑜青年支持度低的原因，林鼎超則回應政策尚未落實，將在未來3個月幫忙落實政見。

高雄市議會下午繼續議程，議員康裕成引用媒體近來有關韓國瑜的青年民調，連同資深媒體人趙少康有關「韓國瑜已經變成年輕人嘲諷的對象，40歲以下他幾乎沒票」的說法提出質詢，並要林鼎超分析韓國瑜無法獲得青年支持的原因。

青年局昨天才成立，今天就備詢，局長林鼎超的處女秀面對康裕成追問韓國瑜缺點，一時答不出來，數秒鐘後，林鼎超說青年局未來會爭取更多青年支持，讓青年知道市府要做的事。

康裕成追問林鼎超，韓國瑜青年支持度低是沒誠信、說大話或是吹牛膨風，林鼎超說：「有一些政策尚未落實」。康裕成續追問韓國瑜的「缺點」；林鼎超仍未能點出癥結點，最後對於康裕成問青年支持度不佳、比較低的問題，林鼎超則允諾會把握最後3個月，幫忙落實韓國瑜政見。

民進黨市議員邱俊憲也鎖定青年議題，引用韓國瑜說過北漂青年約有30萬到50萬人之間，質詢林鼎超「北漂青年到底有多少人？」

邱俊憲說依他估算約7萬人，並追問林鼎超是否認同韓國瑜30萬到50萬人的數據，林鼎超未為韓國瑜背書，僅說要交由學術單位和公信機關調查。

邱俊憲指出，政治人物政見和說話要有「誠」、「信」，包括讓北漂青年返鄉、新台幣百億元青創基金、愛情摩天輪招商動工等，都是韓國瑜的政見和說過的話，豈可反指議員是黑韓、散布假新聞，還說「為什麼雞蛋裡面挑骨頭？現在雞蛋裡面挑鋼筋、水泥」。

邱俊憲最後更將一盒雞蛋送給林鼎超，盼勿將議員質詢，視為雞蛋裡挑骨頭。

韓國瑜青年

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