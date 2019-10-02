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高雄仁武慈暉志願協會「千歲班」 3D繪畫也難不倒

2019-10-02 18:34聯合報 記者王昭月╱即時報導

3D繪畫引人入勝，繪製技巧卻不容易入手，高雄市仁武慈暉志願協會7、80歲的阿公、阿嬤們卻勇於挑戰，畫畫功力大躍進，讓後輩大開眼界。

高雄市武區慈暉志願協會創設13年，關懷據點服務的長輩被帶得能文能武，最令人刮目相看的是繪畫創作，阿公、阿嬤們已集結出版5冊繪本，開過10多次畫展，今年更進階挑戰3D繪畫，愈玩愈大。

慈暉志願協會昨發表3D繪畫成果，同時展示書法、編織、縫紉等多款手工藝，分組創作的節慶主題，更展現阿公阿嬤們的異想世界。像「母親節」，幾乎是女人的縮影，將戀愛少女、大肚便便及寶貝出世等人生階段以蒙太奇手法濃縮程現，饒富趣味。

年近90歲的陳月娥與林盧玉秀阿嬤合力創作的「聖誕節」，則以環保素材創作出一棵超吸睛的立體聖誕樹。陳月娥阿嬤說，老人家沒過過什麼聖誕節，抽到主題時還不知所措，整整煩惱一個禮拜，「但輸人不輸陣，拚了」。

協會的阿公、阿嬤們10多年來努力學畫畫，從來不懂什麼是3D繪畫，在劉淑君老師指導下學習光影等技法，終於讓畫作「鮮活」了起來。

劉淑君說，阿公阿嬤們不因年紀大就拒絕新事物，學習過程不恥下問並反覆練習，精神可嘉。有阿嬤恍然大悟地說，以前只會坐車，都沒注意到車子長怎樣，學了3D繪畫後，觀察力好都變得不一樣！

慈暉志願協會的阿公、阿嬤們創作功力大躍進， 從平面繪畫進階到立體手工藝品。記者王...
慈暉志願協會的阿公、阿嬤們創作功力大躍進， 從平面繪畫進階到立體手工藝品。記者王昭月／攝影
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年近九旬的陳月娥（左）及盧玉秀（右）阿嬤合力創作的聖誕節意象。記者王昭月／攝影
年近九旬的陳月娥（左）及盧玉秀（右）阿嬤合力創作的聖誕節意象。記者王昭月／攝影
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慈暉志願協會阿公阿嬤們創作的「葫蘆娃」。記者王昭月／攝影
慈暉志願協會阿公阿嬤們創作的「葫蘆娃」。記者王昭月／攝影
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慈暉志願協會阿公、阿嬤們的畫作，技法愈來愈純熟。記者王昭月／攝影
慈暉志願協會阿公、阿嬤們的畫作，技法愈來愈純熟。記者王昭月／攝影
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慈暉志願協會阿公、阿嬤們的創作功力大躍進，進階到3D繪畫。記者王昭月／攝影
慈暉志願協會阿公、阿嬤們的創作功力大躍進，進階到3D繪畫。記者王昭月／攝影
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