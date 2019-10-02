高雄仁武慈暉志願協會「千歲班」 3D繪畫也難不倒

2019-10-02 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



3D繪畫引人入勝，繪製技巧卻不容易入手，高雄市仁武慈暉志願協會7、80歲的阿公、阿嬤們卻勇於挑戰，畫畫功力大躍進，讓後輩大開眼界。

高雄市武區慈暉志願協會創設13年，關懷據點服務的長輩被帶得能文能武，最令人刮目相看的是繪畫創作，阿公、阿嬤們已集結出版5冊繪本，開過10多次畫展，今年更進階挑戰3D繪畫，愈玩愈大。

慈暉志願協會昨發表3D繪畫成果，同時展示書法、編織、縫紉等多款手工藝，分組創作的節慶主題，更展現阿公阿嬤們的異想世界。像「母親節」，幾乎是女人的縮影，將戀愛少女、大肚便便及寶貝出世等人生階段以蒙太奇手法濃縮程現，饒富趣味。

年近90歲的陳月娥與林盧玉秀阿嬤合力創作的「聖誕節」，則以環保素材創作出一棵超吸睛的立體聖誕樹。陳月娥阿嬤說，老人家沒過過什麼聖誕節，抽到主題時還不知所措，整整煩惱一個禮拜，「但輸人不輸陣，拚了」。

協會的阿公、阿嬤們10多年來努力學畫畫，從來不懂什麼是3D繪畫，在劉淑君老師指導下學習光影等技法，終於讓畫作「鮮活」了起來。