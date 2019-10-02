陳致中批市府砍老人福利 社會局：一毛沒少別造謠

2019-10-02 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市議員陳致中日前在市議會社政部門質詢批市府砍老人健保支出，高雄市社會局今再度出面強調，今年補助對象、補助金額都不會改變，都不會減少，請不要造謠，也不要聽信謠言！

陳致中日前在質詢時說，市府明年預算書顯示，109年少編約1.8億元老人健保補助。批評市府要砍掉長輩健保補助。社會局長黃淵源答詢說，109年老人健保補助對象與金額和108年一致，政策沒有改變。

黃淵源說，預算彈性調整是因為公益彩券盈餘基金編列依規定須以今年第6期收入推估，而今年第6期收入較低致109年公彩基金編列數減少近2億元，所以社會局從法非定預算先減列，但未來如公益彩券盈餘基金有超收即可補足預算，否則也會考量墊付或其它經費支應。

社會局副局長葉玉如今再出面澄清，老人健保的補助對象跟補助金額，109年的補助對象跟補助金額，跟108年的補助對象跟補助金額都是完全一樣的，政策不會改變也不會減少。

葉玉如說，補助對象滿65歲以上老人，設籍高雄滿1年，所得稅率是在5%以下或是沒有繳所得稅率的；或者是身心障礙的老人，所得繳12%以下的都會補助，每人每月補助金高749元，而且只要符合條件，政府就會主動把補助送到家，不用提出申請。

對於被質疑的預算部分，葉玉如說，這是經費上的彈性調編，因為今年公益彩券第6期營收有短少，依據公益彩券發行條例，必須按照第6期的營收的金額打9折再乘以12個月來編列預算，這是全國一致的規定，必須依照這樣來編列預算，而這樣編列預算就會產生短收大概2億的預算差額。

葉玉如說，市府把這個預算先編在法定預算，老人健保補助這個部分是非法定的預算，先減列下來，但「補助的對象、補助金額都不會改變」，將來公益彩券營收有超收部分，會優先補足這一塊，或經費還不足，也會先墊付等，一定會把這個預算補足。