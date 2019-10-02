高流中心工程延宕 市府出示監院報告反擊尹立被糾正

2019-10-02 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市文化局前局長尹立批評高雄流行音樂中心工程延宕、招商掛零，高雄市新聞局長王淺秋回嗆，尹立自己曾被監察院糾正未積極督導，致計畫進度嚴重落後。文化局長林思伶也說，新團隊來之前，工程根本還沒發包出去，是新市府上來後，才檢討解決問題。

尹立在臉書「Wecare高雄」指控說，高雄流行音樂中心建設過程中，文化部合力跟國發會爭取增加預算15億元，預計今年底完工。但韓國瑜市府團隊接手後，又要再增加2.5億預算，而且要拖到明年底才能完工。他還說，在高雄流行音樂中心逐步完工過程中，招商狀況看起來依然掛零。

對於尹立的批評，王淺秋回擊，「一旦我們有好事發生的時候，他就會有負面的聲音來攻擊，這實在是很遺憾的一件事情，那請問文化局前局長他做了什麼呢？」

王淺秋出示一份監察院的報告說，從監察院的報告可看得出來，監察院直接用來函的方式糾正，認為過去高雄市政府在整個辦理的過程中，有未積極督導執行情形，並且導致計畫進度嚴重落後，認為要確實檢討改進，並且議處相關失職人員。

王淺秋說，監察院認為，當初高雄市政府不管是進度或追加預算上面，都是有疏失的，而當時前市長陳菊的回文，也直接說要求檢討相關人員責任，責任蓋章的人中，包括尹立及前副市長史哲等人，並請工務局及文化局各自檢討疏失責任。

「最後懲處了誰呢？懲處了4位，都是事務官。」王淺秋說，事務官是最辛苦的，現在也還在文化局，但前朝官員拍拍屁股走了，有的升官，有的還留在原地攻擊。

王淺秋說，不管是不是前朝留下來要擦屁股的，因市府支持文化活動及藝術創作的延續跟傳承，所以不管目的、結果、過程如何，在新市府手上，就會把事情做好。「請讓想做的事情的人好好做事，不要再扯後腿，尤其是前朝的官員！」

林思伶說，針對高雄流行音樂中心的進度，相關資料非常清楚的記載，工程在2018年8月7日，行政院就核定了修正計畫及相關費用。2018年10月原本預計要發包，可是2018年的10月跟11月兩次都流會，「也就是說，在新的團隊上來之前，這件事情的發包工程根本就還沒有執行，也還沒有發包出去。」